Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση για το 2025-26

Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση έχει πιστέψει στα μεγάλα όνειρα 7.808 ανθρώπων, μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, που φέτος κλείνει τα 50 χρόνια του, χιλιάδες νέοι επιστήμονες και ερευνητές κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν και να φέρουν επανάσταση στους τομείς τους. Από τη φυσική έως την ιατρική και από τη μηχανική έως την ενέργεια, το Ίδρυμα Ωνάση έχει επενδύσει στη γνώση, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, που διαμορφώνουν το μέλλον. Στηρίζοντας το έργο τους, όχι μόνο διαμορφώνει τη ζωή των ίδιων των υποτρόφων, αλλά επηρεάζει θετικά και την κοινωνία ευρύτερα, απαντώντας με λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις.

Σε κάθε μεγάλο όνειρο, σε κάθε μεγάλη ιδέα, υπάρχει μια μικρή δόση αμφιβολίας. Αυτή την αμφιβολία έρχεται να καταρρίψει το Ίδρυμα Ωνάση, πιστεύοντας και στηρίζοντας το όραμα χιλιάδων υποτρόφων που εργάζονται συστηματικά για μια καλύτερη κοινωνία. Πρωταγωνιστές της φετινής καμπάνιας είναι υπότροφοι που ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Με επιμονή και προσπάθεια, έκαναν το αδύνατο δυνατό, σε έναν μαραθώνιο έρευνας και σπουδών. Γιατί, άλλωστε, κάθε επίτευγμα, κάθε ανακάλυψη δεν είναι μόνο μια στιγμή «εύρηκα», αλλά μια συλλογική προσπάθεια χρόνων. Ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης άλλαξε το μέλλον χιλιάδων ανθρώπων ανακαλύπτοντας μια πρωτοποριακή μέθοδο πρόβλεψης του εμφράγματος. Η Δήμητρα Πουλή είδε πέρα από τα όρια της γνώσης και ανακάλυψε μια νέα τεχνική διάγνωσης καρκίνου του δέρματος. Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος έριξε φως στο σκοτάδι και ανακάλυψε, μαζί με την ομάδα του, το σωματίδιο Higgs. O Θεμιστοκλής Σαψής επινόησε έναν αλγόριθμο πρόβλεψης καταστροφικών φαινομένων και προστάτεψε χιλιάδες ανθρώπους και σπίτια από καταστροφικές πλημμύρες. Η Άννα-Μαρία Κυπραίου συνέβαλε σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο μέσα από την έρευνά της για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πληροφορίες για την αίτησή σας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2025

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης Υποτροφιών, που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις ειδικεύσεις και τα επίπεδα σπουδών. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του κατωτέρω συνδέσμου και να περάσουν με επιτυχία το αρχικό στάδιο υποβολής αίτησης, ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σταδιακά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί επιτυχώς μόνο αν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση Υποτροφιών, τους σχετικούς όρους και τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Προκήρυξη, στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών, μέσω e-mail στη διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org ή στα τηλέφωνα (+30) 2103713053, -054, -055, -056 και -057.

Ανακοίνωση Υποτροφιών 2025-26 (Όροι και Προϋποθέσεις)

Ηλεκτρονική Αίτηση

Συχνές ερωτήσεις

Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.