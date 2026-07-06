Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Σάμο: Ανασύρθηκε σορός άνδρα, συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, έπειτα από αποβίβαση μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο σε βραχώδη ακτή.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα από το Λιμενικό Σώμα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανασύρθηκε η σορός ενός άνδρα από ιδιώτη δύτη. Η σορός μεταφέρθηκε με σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) στο λιμάνι του Καρλοβασίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας για την ενίσχυση των ερευνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων.



Πηγή: skai.gr

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