Οι συναυλίες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων επιστρέφουν και τον Σεπτέμβριο

Το δεύτερο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης έρχεται με 13 ακόμα μουσικές βραδιές που παρατείνουν το συναυλιακό καλοκαίρι

Και αυτόν τον Σεπτέμβριο, η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει και δίνει ρυθμό στην πόλη, με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων να γίνεται ξανά ο αγαπημένος συναυλιακός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας.

Μετά από ένα δυνατό μουσικό καλοκαίρι με περισσότερες από 30 συναυλίες, sold-out εμφανίσεις, αξέχαστες ερμηνείες, φεστιβάλ αλλά και χιλιάδες επισκέπτες που έδωσαν ραντεβού κάτω από τις χαρακτηριστικές καμινάδες, η σκηνή της Τεχνόπολης ανάβει και πάλι τα φώτα της από τις 2 έως τις 16 Σεπτεμβρίου και υποδέχεται αγαπημένους καλλιτέχνες, ανερχόμενα ονόματα, διεθνή σχήματα και φεστιβάλ, σε 13 μουσικές βραδιές που ολοκληρώνουν τη φετινή Μουσική Τεχνόπολη με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Η αρχή γίνεται με το εκρηκτικό «Καθαρτήριο» του Βέβηλου το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, με το Gimme Shelter Open Air Fest να ακολουθεί την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου φέρνοντας στη σκηνή -για πρώτη φορά ως headliners- τους Firewind, μαζί με τους Timo Tolkki's Strato, τις Nervosa, αλλά και τους Lazy Man's Load.

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, η Μαρίνα Σπανού μαζί με την μπάντα της λέει το δικό της αντίο στο καλοκαίρι που πέρασε, ενώ την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται με ένα πρόγραμμα γεμάτο διασκευές, παραδοσιακά, έντεχνα, παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια.

Τα δυνατά vibes του Off The Hook Festival γεμίζουν και φέτος την Τεχνόπολη σε ένα διήμερο αφιέρωμα στην κουλτούρα της hip hop σκηνής την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, με ένα line up που θα ανακοινωθεί σύντομα. Με full-on ενέργεια έρχεται η απρόβλεπτη Ματούλα Ζαμάνη την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, έτοιμη να ξεσηκώσει το κοινό με το πλούσιο ρεπερτόριο και τον αυθορμητισμό της, δίνοντας την επόμενη μέρα τη σκυτάλη στον μοναδικό Αλκίνοο Ιωαννίδη.

Έχοντας ενωθεί ξανά με την μπάντα του μετά από δύο δεκαετίες, ταξιδεύουν πλέον μαζί ανά την Ελλάδα και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για ένα πολυαναμενόμενο ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό.

Συνέχεια την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου με την…«Τελευταία συναυλία» του Σπύρου Γραμμένου, αλλά και τους διαχρονικούς Χειμερινούς Κολυμβητές που ακολουθούν την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και συναντιούνται επί σκηνής σε «Κάτι σαν φεστιβάλ» με τους λάτρεις των μουσικών «πειραμάτων», τους Kadinelia και τους Usurum.

Την επόμενη μέρα, οι ατακαδόροι Χατζηφραγκέτα κάνουν… απόβαση στην Τεχνόπολη για να συναντήσουν το φανατικό κοινό τους, ενώ οι θρυλικές μπάντες-σύμβολο Μωρά στη Φωτιά και Panx Romana ενώνονται για το «Μανιφέστο της καρδιάς μας» την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου σε ένα live με special guest το Τσιμέντο.

Η Μουσική Τεχνόπολη ολοκληρώνεται φέτος με έξτρα δόσεις καλοκαιριού: οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Allah-Las από την Καλιφόρνια θα «σερφάρουν» στην Τεχνόπολη μαζί με τους Underground Youth και Antonin το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, κλείνοντας την αυλαία με κύματα 60's νοσταλγίας και θετικών vibes που θα μας κάνουν να ανυπομονούμε για το επόμενο καλοκαίρι - και φυσικά για την επόμενη Μουσική Τεχνόπολη, την αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια των Αθηναίων και των επισκεπτών της πόλης!

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 02.09 Βέβηλος «Καθαρτήριο»

Βέβηλος «Καθαρτήριο» Κυριακή 03.09 Gimme Shelter Open Air Fest | Firewind & Timo Tolkki's Strato. Special guest: Nervosa. Opening act: Lazy Man's Load

Gimme Shelter Open Air Fest | Firewind & Timo Tolkki's Strato. Special guest: Nervosa. Opening act: Lazy Man's Load Τετάρτη 06.09 Μαρίνα Σπανού

Μαρίνα Σπανού Πέμπτη 07.09 Ιουλία Καραπατάκη

Ιουλία Καραπατάκη Παρασκευή 08 & Σάββατο 09.09 Off The Hook Festival

Off The Hook Festival Κυριακή 10.09 Ματούλα Ζαμάνη

Ματούλα Ζαμάνη Δευτέρα 11.09 Αλκίνοος Ιωαννίδης

Αλκίνοος Ιωαννίδης Τρίτη 12.09 Σπύρος Γραμμένος «Η τελευταία συναυλία». Μαζί του η Ελένη Ποζατζίδου

Σπύρος Γραμμένος «Η τελευταία συναυλία». Μαζί του η Ελένη Ποζατζίδου Τετάρτη 13.09 Χειμερινοί Κολυμβητές - Kadinelia - Usurum «Κάτι σαν φεστιβάλ»

Χειμερινοί Κολυμβητές - Kadinelia - Usurum «Κάτι σαν φεστιβάλ» Πέμπτη 14.09 Χατζηφραγκέτα the band

Χατζηφραγκέτα the band Παρασκευή 15.09 Μωρά στη Φωτιά - Panx Romana. Special guest: ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Μωρά στη Φωτιά - Panx Romana. Special guest: ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σάββατο 16.09 Allah-Las. Opening acts: The Underground Youth & Antonin

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

