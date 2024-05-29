Ο συνθέτης Μάνος Τσαγκάρης πρόεδρος της Ακαδημίας Τεχνών στο Βερολίνο

O συνθέτης, ερμηνευτής κρουστών, εικαστικός καλλιτέχνης και ποιητής Μάνος Τσαγκάρης είναι ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας των Τεχνών, στο Βερολίνο, αντικαθιστώντας την Ζανίν Μεεράπφελ, η οποία συμπλήρωσε το ανώτατο όριο των εννέα ετών στη θέση.

Ο γεννημένος στο Ντίσελντορφ Μάνος Τσαγκάρης, θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πειραματικού μουσικού θεάτρου, με διεθνώς αναγνωρισμένα έργα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικές σκηνές και φεστιβάλ.

Από το 2016 διευθύνει μαζί με τον Ντάνιελ Οτ την Biennale του Μονάχου για το Νέο Μουσικό Θέατρο, από το 2009 είναι καθηγητής σύνθεσης στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής Carl Maria von Weber της Δρέσδης και μέλος της Ακαδημίας Τεχνών του Βερολίνου, στην οποία από το 2011 διευθύνει το Τμήμα Μουσικής.

Ο Μάνος Τσαγκάρης ασχολείται ακόμη με την έρευνα στο πεδίο της σκηνικής ανθρωπολογίας και το 2011 ίδρυσε το Διεθνές Ινστιτούτο για την Καλλιτεχνική Έρευνα (iike.de). Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Μουσικού Βραβείου Mauricio Kagel, από το Ινστιτούτο Τεχνών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Μαζί με τον κ. Τσαγκάρη, η 62η Γενική Συνέλευση των Μελών, εξέλεξε τον αρχιτέκτονα, δημοσιογράφο αρχιτεκτονικής, διευθυντή σύνταξης του περιοδικού ARCH+ για την Αρχιτεκτονική και τον Αστισμό και επιμελητή εκθέσεων Αν-Λιν Νγκο στη θέση του αντιπροέδρου της η Ακαδημίας.

Η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου της Ακαδημίας είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί έως και δύο φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

