Oasis: Πορτρέτο των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ πωλείται σε δημοπρασία για 2 εκατ. λίρες!

Με την περιοδεία τους «Live ‘25» να ξεκινά τον επόμενο μήνα ο «πυρετός» για τους Oasis και τη Britpop επιστρέφει.

Πορτρέτο των αδελφών Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ από την Ελίζαμπεθ Πέιτον πωλείται από τον οίκο Sotheby's στην καλύτερη χρονική στιγμή. Ο πίνακας του 1996 είναι ανάμεσα στα κορυφαία έργα στη δημοπρασία σύγχρονης τέχνης του οίκου στο Λονδίνο στις 24 Ιουνίου, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης 1,5 - 2 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (2,03 - 2,71 εκατομμύρια δολάρια).

Δημιουργημένο μετά τις εμφανίσεις τους στο Knebworth Park, οι οποίες έγραψαν ιστορία ως οι μεγαλύτερες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έργο Liam + Noel (Gallagher) βασίστηκε σε φωτογραφία των αδελφών μόλις ένα χρόνο πριν. Ο πίνακας ανήκει σε μια κεντρική σειρά έργων της Πέιτον με τους αδελφούς Γκάλαχερ, ένα από τα οποία πουλήθηκε για 4,1 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Το 1996 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τους Oasis, καθώς εμφανίστηκα στις μεγαλύτερες ζωντανές συναυλίες που διοργανώθηκαν ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπολογίζεται ότι στο Knebworth Park 500.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τις δύο συναυλίες και ήταν μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Britpop.

Οι Oasis το 1994 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Definitely Maybe» κατέκτησαν αμέσως το στέμμα των βασιλιάδων της Britpop με αντίπαλους τους Blur και τους Pulp.

Μέχρι το 1995, οι Oasis ήταν πολιτιστική δύναμη, αλλά σχέση τους ήταν ένα ασταθές μείγμα δημιουργικής λαμπρότητας και ελάχιστα ελεγχόμενης εχθρότητας, αναφέρεται σε δημοσίευμα του Rolling Stone.

Η αντιπαλότητα των αδελφών Γκάλαχερ δεν ήταν απλώς τροφή για τον Τύπο, ήταν η ψυχή των Oasis, οδηγώντας το συγκρότημα στην κορυφή, απειλώντας όμως να το διαλύσει σε κάθε βήμα, σημειώνεται.

«Ο Νόελ Γκάλαχερ έφυγε από τους Oasis. Δεν μπορούσε να αντέξει πια την ατμόσφαιρα. Δεν μπορούσε να αντέξει το ροκ εν ρολ», αστειεύτηκε κάποτε ο Λίαμ, ενώ ο Νόελ περιέγραψε κάποτε τον Λίαμ ως «τον πιο θυμωμένο άνθρωπο που θα συναντήσετε ποτέ».

Η σχέση τροφοδότησε την άνοδό τους, αλλά και την τελική τους πτώση.

Στο πορτρέτο που θα πωληθεί στο τέλος Ιουνίου, ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ φορούν αθλητικές φόρμες αγκαλιάζονται σφιχτά, αλλά στα πρόσωπά τους με τα γεμάτα φρύδια και τα ροζ μάγουλα κρύβεται η ήσυχη ένταση της δυναμικής τους σε επαγγελματικό-ιδιωτικό επίπεδο. «Είναι μία φωτογραφία για τον Τύπο, έχει ο ένας τα χέρια γύρω από τον άλλο, αλλά μπορείς να νιώσεις αυτό το είδος ελαφριάς έντασης μέσα της. Φαίνεται τόσο προφητικό, γνωρίζοντας τώρα πώς κατέληξαν όλα», ανέφερε η Αντόνια Γκάρντνερ στην εφημερίδα «The Guardian».

Η Πέιτον έχει εδραιώσει τον τίτλο της ως μία από τις πιο καθοριστικές Αμερικανίδες προσωπογράφους της εποχής.

