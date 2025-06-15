Όπως έκανε γνωστό με ανάρτηση του ο Γιάννης Καψάλης, ο μεγάλος δεξιοτέχνης του κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, σκορπώντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό – και μη – χώρο.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Καψάλης μέσω story του σε Instagram:

«Κακά μαντάτα ήρθανε το ξημέρωμα για όλους μας. Ο μεγάλος Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε από κοντά μας. Καλό ταξίδι μπάρμπα Πέτρο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας, στη ψυχή μας και ποτέ δεν θα ξεχαστείς γιατί ήσουν ένας από τους μοναδικούς που μας ταξίδευες με το παίξιμό σου και άφησες τη δική σου σφραγίδα και την ιστορία σου στην παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική μας. Όλη η Ήπειρος και όλη η Ελλάδα μας σήμερα πενθεί. Να δώσεις ένα μεγάλο φιλί στον πατέρα μου τον Σταύρο Καψάλη και στον μεγάλο Ναπολέων Δάμο. Ήσασταν οι στυλοβάτες και οι κολώνες της ηπειρωτικής μουσικής. Πάντα θα σας μνημονεύουμε και ποτέ δεν θα ξεχαστείτε. ΑΘΑΝΑΤΟΙ. Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ποιος ήταν ο Πετρολούκας Χαλκιάς

Γεννήθηκε το 1934 στο Δελβινάκι Ιωαννίνων και ασχολήθηκε με την τέχνη του κλαρίνου.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς άρχισε την ενασχόλησή του με το κλαρίνο στην ηλικία των 11 ετών, παρά την άρνηση του πατέρα του Περικλή, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους μουσικούς, και μαθήτευσε δίπλα στον Φίλιππα Ρούντα (επονομαζόμενο «το καλύτερο κλαρίνο του Ζαγορίου») με την βοήθεια του οποίου έκανε και την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην ηλικία αυτή.

Ύστερα από το γεγονός αυτό πηγαίνει στην Αθήνα όπου παίζει μαζί με τον πατέρα του και κάνει και την πρώτη ραδιοφωνική του εμφάνιση. Το 1960 μεταναστεύει στην Αμερική όπου παραμένει 20 χρόνια και διαδίδει την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας.

Το 1979 επιστρέφει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Παίζει σε γνωστά μουσικά κέντρα, σε συναυλίες, εμφανίζεται σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και συμμετέχει σε ηχογραφήσεις και δίσκους με γνωστούς καλλιτέχνες.

Μενδώνη: Με τη μουσική του μύησε τους Έλληνες και τον κόσμο στη ζωντανή φωνή της παράδοσής μας

Μετά την είδηση της απώλειας του Πετρολούκα Χαλκιά, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέφερε τα εξής:

«Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε τον Πέτρο-Λούκα Χαλκιά, τον κορυφαίο εκφραστή της ηπειρώτικης παραδοσιακής μουσικής, τον αξεπέραστο κλαρινίστα, τον δεξιοτέχνη ερμηνευτή που, με τη μουσική του, μύησε τους Έλληνες και τον κόσμο στη ζωντανή φωνή της παράδοσής μας. Η απώλειά του δεν είναι απλώς η απώλεια ενός μεγάλου μουσικού, αλλά ενός πιστού φύλακα της μουσικής κληρονομιάς μας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην παραδοσιακή μουσική και στην καρδιά της Ηπείρου.

Γεννημένος το 1934, στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, ο Πέτρος-Λούκας Χαλκιάς μεγάλωσε σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στη μουσική παράδοση της Ηπείρου. Το κλαρίνο εξέφραζε την ψυχή του και από παιδί ξεχώρισε για τη μοναδική του δεξιοτεχνία και τον αξεπέραστο ήχο του. Δεν περιορίστηκε στην εκτέλεση της παραδοσιακής μουσικής αλλά την ανανέωσε, την εμπλούτισε, κάνοντας την να μιλά στην καρδιά του ακροατηρίου του.

Υπήρξε, δικαίως, ο «πατριάρχης» του κλαρίνου, τίτλος που του αποδόθηκε για την αδιαμφισβήτητη δεξιοτεχνική κυριαρχία του. Δωρικός ερμηνευτής, σεμνός και προσηνής, αταλάντευτα αφοσιωμένος στην τέχνη του και πάντοτε αρωγός και πολύτιμος δάσκαλος των νεότερων καλλιτεχνών. Η παραδοσιακή μουσική μας δεν θα είναι πια ποτέ η ίδια χωρίς την εμβληματική του παρουσία. Ωστόσο, η εξέχουσα προσφορά του θα μείνει ζωντανή, να μας συγκινεί, να μας διδάσκει, να μας ενώνει. Η Ελλάδα, ιδιαίτερα η Ήπειρος, τον αποχαιρετούν με θλίψη και υπερηφάνεια.

Στην οικογένειά του, τους πολλούς μαθητές του και τους αμέτρητους φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».



