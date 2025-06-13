The Lyceum Project 2025 - Τα παιδιά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

|
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025, Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.
Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Βʹ 17–19)
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή
Πληροφορίες: thelyceumproject.ai
Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες ΤΝ, φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Σχετικά με το The Lyceum Project
Το The Lyceum Project πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών, δίπλα στο αρχαίο Λύκειο του Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία που συνδέει τη Φιλοσοφία με την ΤΝ, σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς.
Η πρώτη διοργάνωση το 2024 εισήγαγε ένα αριστοτελικό ηθικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΤΝ, όπως περιγράφεται στην έκθεση “Lyceum Project: AI Ethics with Aristotle” από τους John Tasioulas, Καθηγητή Ηθικής και Νομικής Φιλοσοφίας & Διευθυντή του Ινστιτούτου για την Ηθική στην ΤΝ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Josiah Ober, Καθηγητή Κλασικών Σπουδών και Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η έκθεση αυτή αποτέλεσε την βάση για το όραμα του εγχειρήματος.
Το The Lyceum Project είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την διακήρυξη για «Συμπεριληπτική και Βιώσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Άνθρωπο και τον Πλανήτη» που υπογράφηκε στη Διεθνή Σύνοδο για την ανάληψη δράσης για την ΤΝ στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2025, προωθώντας πολυμερείς διαλόγους και συνεργασίες για τη διακυβέρνηση της ΤΝ.
Εκπληρώνει, επίσης, ένα από τα εμβληματικά προγράμματα του «Εθνικού σχεδίου μετάβασης της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη» με σκοπό τη φιλοξενία μιας ετήσιας παγκόσμιας συνάντησης υψηλού επιπέδου για την ηθική και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Σχετικά με τους διοργανωτές
To Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ΤΝ, μέσω του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
Το World Human Forum είναι μια δεξαμενή σκέψης και δράσης, ένας κόμβος γνώσης σχεδιασμένος για να οικοδομήσει ένα πιο λαμπρό μέλλον για όλους. Μια παγκόσμια πρωτοβουλία πολιτών που αναδεικνύει και διασυνδέει τις καινοτόμες δυνάμεις του πλανήτη μας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, οικολογικού πολιτισμού.
Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης
Το Ωδείον Αθηνών είναι το παλαιότερο και κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις παραστατικές τέχνες στη σύγχρονη Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1871 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και διατηρεί, μέχρι σήμερα, αναλλοίωτο τον κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Επιπλέον, επεκτείνει συνεχώς το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό του έργο, με το βλέμμα στραμμένο σταθερά προς τις διεθνείς τάσεις και προκλήσεις του μέλλοντος.
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (ΚΕΣ) του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έχει ως κύριο σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και διαχρονικών προσεγγίσεων.
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σικάγο προσφέρει μια εστία έρευνας, διδασκαλίας και διαλόγου γύρω από τις πολλαπλές εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
Η IEEE Standards Association SA είναι ένας παγκόσμιος, τεχνολογικός και ανεξάρτητος οργανισμός, που στοχεύει στην προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επαγγέλματος με γνώμονα την προσφορά στην κοινωνία.
Το Ίδρυμα Οικογένειας Alexander S. Pissios είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να στηρίζει ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες, προσφέροντας σε αυτές σημαντικές ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.