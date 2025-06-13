The Lyceum Project 2025 - Τα παιδιά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα ηθικής φιλοσοφίας, ΤΝ, εκπαίδευσης και χάραξης πολιτικής. Μεταξύ των εισηγητών θα είναι οι: John Tasioulas , Καθηγητής Ηθικής και Νομικής Φιλοσοφίας & Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Ηθική στην ΤΝ, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Baroness Beeban Kidron, Μέλος της Βουλής των Λόρδων & Σύμβουλος στο Ινστιτούτο για την Ηθική στην ΤΝ, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση θα κλείσει με μία παράσταση στο Λύκειο του Αριστοτέλη εμπνευσμένη από τη φετινή θεματική της συνάντησης. Συμμετέχουν οι σπουδαστές της σχολής χορού του Ωδείου Αθηνών, υπό τη συνοδεία των μουσικών του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Το The Lyceum Project 2025 διοργανώνεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το World Human Forum, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Φιλοξενείται από το Ωδείο Αθηνών και πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ καθώς και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σικάγο και με την υποστήριξη της IEEE Standards Association | IEEE SA και του Alexander S. Pissios Family Foundation. Μεγάλος Χορηγός: Google Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: Aegean Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Χορηγός Μελλοντικών πρωτοπόρων της ΤΝ: Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (EETN) Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά, με εξαίρεση την ενότητα «ΤΝ & Εκπαίδευση», η οποία θα παρουσιαστεί στα Ελληνικά. Θα διατίθενται συσκευές διερμηνείας και για τις δύο γλώσσες. Περισσότερες πληροφορίες: thelyceumproject.ai Βασικά σημεία του προγράμματος Οι συζητήσεις θα εστιάσουν σε τρεις θεματικούς άξονες: ανθρώπινη φύση και ΤΝ, ΤΝ για την ευημερία των παιδιών, πολιτική και διακυβέρνηση της ΤΝ. Πρωινή Ενότητα | 11:00 π.μ. - 2:15 μ.μ. Ομιλία και συζήτηση: «Δίνοντας πίσω στα παιδιά την παιδική τους ηλικία» Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Baroness Beeban Kidron θα συζητήσουν για το πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών με την ανάγκη για ασφάλεια και προστασία στην εποχή της ΤΝ.

Διακυβέρνηση & ΤΝ : Η συζήτηση θα εστιάσει σε κρίσιμα ζητήματα ρύθμισης, ηθικής και νομικών ευθυνών που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις για τα παιδιά. Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής και ειδικών στην τεχνολογική διακυβέρνηση, η συζήτηση φέρνει κοντά πρόσωπα που συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο για τα μελλοντικά πλαίσια διακυβέρνησης της ΤΝ.

ΤΝ & Εκπαίδευση (στα Ελληνικά): Ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και φορείς χάραξης πολιτικής μοιράζονται τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους για το πώς η ΤΝ μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση αλλά και πώς η εκπαίδευση πρέπει να διαμορφωθεί για να υποστηρίξει τους αυριανούς πολίτες στην εποχή της ΤΝ. Ενότητα Νέων Ερευνητών | 3:30 μ.μ. - 5:30 μ.μ. Νέοι ερευνητές, εκπροσωπώντας διαφορετικά επιστημονικά πεδία (κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές σπουδές, εκπαίδευση, επιστήμη υπολογιστών, ηθική της ΤΝ και τέχνες), μοιράζονται τις γνώσεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους πάνω στο φετινό θέμα της συνάντησης. Απογευματινή Ενότητα | 6:30 μ.μ. - 8:45 μ.μ. Σχεδιασμός ΤΝ για την παιδική ηλικία: Ακαδημαϊκοί και καταρτισμένοι επαγγελματίες του κλάδου συζητούν για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα ΤΝ για τα παιδιά.

«ΤΝ για την επόμενη γενιά: Χτίζοντας μια ενδυναμωμένη κοινωνία» Συζήτηση με τον καθηγητή John Tasioulas .

Επίλογος: Αναστασία Γιαννακίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στην έδρα Frank J. McLoraine και στο Κολλέγιο του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Μια βιωματική εμπειρία σε έναν εμβληματικό τόπο Η ημέρα θα ολοκληρωθεί στο Λύκειο του Αριστοτέλη με μία διεπιστημονική παράσταση εμπνευσμένη από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι σπουδαστές χορού του Ωδείου Αθηνών σε συνεργασία με μουσικούς του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας θα κάνουν ένα συναρπαστικό κλείσιμο σε μια πλούσια σε ερεθίσματα ημέρα. Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025, Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Βʹ 17–19) Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή

Πληροφορίες: thelyceumproject.ai Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες ΤΝ, φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Σχετικά με το The Lyceum Project Το The Lyceum Project πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών, δίπλα στο αρχαίο Λύκειο του Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία που συνδέει τη Φιλοσοφία με την ΤΝ, σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς. Η πρώτη διοργάνωση το 2024 εισήγαγε ένα αριστοτελικό ηθικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΤΝ, όπως περιγράφεται στην έκθεση "Lyceum Project: AI Ethics with Aristotle" από τους John Tasioulas, Καθηγητή Ηθικής και Νομικής Φιλοσοφίας & Διευθυντή του Ινστιτούτου για την Ηθική στην ΤΝ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Josiah Ober, Καθηγητή Κλασικών Σπουδών και Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η έκθεση αυτή αποτέλεσε την βάση για το όραμα του εγχειρήματος. Το The Lyceum Project είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την διακήρυξη για «Συμπεριληπτική και Βιώσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Άνθρωπο και τον Πλανήτη» που υπογράφηκε στη Διεθνή Σύνοδο για την ανάληψη δράσης για την ΤΝ στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2025, προωθώντας πολυμερείς διαλόγους και συνεργασίες για τη διακυβέρνηση της ΤΝ. Εκπληρώνει, επίσης, ένα από τα εμβληματικά προγράμματα του «Εθνικού σχεδίου μετάβασης της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη» με σκοπό τη φιλοξενία μιας ετήσιας παγκόσμιας συνάντησης υψηλού επιπέδου για την ηθική και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σχετικά με τους διοργανωτές To Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ΤΝ, μέσω του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Το World Human Forum είναι μια δεξαμενή σκέψης και δράσης, ένας κόμβος γνώσης σχεδιασμένος για να οικοδομήσει ένα πιο λαμπρό μέλλον για όλους. Μια παγκόσμια πρωτοβουλία πολιτών που αναδεικνύει και διασυνδέει τις καινοτόμες δυνάμεις του πλανήτη μας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, οικολογικού πολιτισμού. Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης Το Ωδείον Αθηνών είναι το παλαιότερο και κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις παραστατικές τέχνες στη σύγχρονη Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1871 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και διατηρεί, μέχρι σήμερα, αναλλοίωτο τον κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Επιπλέον, επεκτείνει συνεχώς το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό του έργο, με το βλέμμα στραμμένο σταθερά προς τις διεθνείς τάσεις και προκλήσεις του μέλλοντος. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (ΚΕΣ) του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έχει ως κύριο σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και διαχρονικών προσεγγίσεων. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σικάγο προσφέρει μια εστία έρευνας, διδασκαλίας και διαλόγου γύρω από τις πολλαπλές εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Η IEEE Standards Association SA είναι ένας παγκόσμιος, τεχνολογικός και ανεξάρτητος οργανισμός, που στοχεύει στην προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επαγγέλματος με γνώμονα την προσφορά στην κοινωνία. Το Ίδρυμα Οικογένειας Alexander S. Pissios είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να στηρίζει ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες, προσφέροντας σε αυτές σημαντικές ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.