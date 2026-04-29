Σωτηρία Μπέλλου: Η Χαλκιδέα που έγραψε ιστορία στο ρεμπέτικο

Η Σωτηρία Μπέλλου υπήρξε μια από τις πιο αυθεντικές και δυνατές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, μια γυναίκα που δε δίστασε να ζήσει τη ζωή της με πάθος, αντιφάσεις και αλήθεια.

Η πορεία της ήταν γεμάτη δυσκολίες, αγώνες και έντονες στιγμές, στοιχεία που αποτυπώθηκαν βαθιά σε κάθε της ερμηνεία και την έκαναν να ξεχωρίσει.

Στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μέσα από τη συζήτηση που είχαμε με την ανιψιά της, φωτίστηκαν πλευρές της προσωπικότητάς της που δεν ήταν ευρέως γνωστές, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από τη θρυλική φωνή.

Αναμνήσεις, προσωπικές ιστορίες και συναισθήματα συνθέτουν ένα ζωντανό πορτρέτο μιας γυναίκας που δεν ακολούθησε ποτέ τον εύκολο δρόμο.

Πηγή: skai.gr

