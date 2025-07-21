Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα Πωλητήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ.

Υδάτινες διαδρομές: το νερό από τη φύση στον μύθο και την πόλη

Ξεκινώντας από το πρωί, στις 11:00 π.μ., με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου που εκτίθενται στις μόνιμες συλλογές του τόσο στο κτήριο όσο και στο «Μουσείο της Ανασκαφής», οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν έργα τέχνης και αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίζονται με το νερό, τις διαφορετικές πτυχές του και ιδιαίτερα τη στενή διασύνδεση του με το έτερο πολύτιμο αγαθό της υγείας.

Φωτογραφία: Νίκος Κατσαρός

Θα μάθουν για τις ανθρώπινες αγωνίες, πίστεις, δοξασίες αλλά και τις απαντήσεις και τις πρακτικές λύσεις των αρχαίων για την επίτευξη της ευζωίας, μέσα από το πρίσμα του θεϊκού και του ανθρώπινου, του ατομικού αλλά και του συλλογικού, στο πλαίσιο της πόλης.

Πληροφορίες: Σάββατο 9/8, στις 11:00 στα ελληνικά.

Διάρκεια: 90 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση θέσης (εδώ) και στη συνέχεια η προμήθεια εισιτηρίου γενικής εισόδου από τα εκδοτήρια.

Allspice - Michael Rakowitz and Ancient Cultures

Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση Allspice - Michael Rakowitz and Ancient Cultures που παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης και ο ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Allspice. Michael Rakowitz and Ancient Cultures - Φωτογραφία: Νίκος Κατσαρός

Πρωτότυπα αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδιαλέγονται με έργα σύγχρονης τέχνης του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιρακινό-Αμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, συνυφαίνοντας ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η έκθεση αναδεικνύει διαχρονικά θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας και αποκατάστασης, επιβίωσης και δημιουργίας πολιτισμού, μέσα από έργα εννοιολογικά, συγκινητικά, φανερά πολιτικά και σίγουρα επίκαιρα.

Η είσοδος στην έκθεση Allspice είναι ελεύθερη.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 18:00, στα ελληνικά, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ξενάγηση στην έκθεση Allspice.

Διάρκεια: 45 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση.

Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση θέσης (εδώ).

Εστιατόριο Μουσείου Ακρόπολης Φωτογραφία: Σοφία Παπαστράτη

Όπως κάθε Σάββατο, το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό ως τις 12 μεσάνυχτα.

Τέλος, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, το «Μουσείο της Ανασκαφής» θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.

