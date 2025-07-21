Λογαριασμός
UNESCO: Οι 26 νέες τοποθεσίες που μπήκαν φέτος στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα της Κρήτης φιγουράρουν πλέον στον κατάλογο με τα σπουδαιότερα μνημεία του κόσμου

unesco

Από το Σινικό Τείχος της Κίνας μέχρι το Ταζ Μαχάλ, ο κατάλογος των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO προστατεύει μερικά από τα πιο πολύτιμα, ιστορικά μνημεία της ανθρωπότητας.Τώρα, ο κατάλογος εμπλουτίζεται με  26 νέες τοποθεσίες, που κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους. 

Οι φετινές προσθήκες περιλαμβάνουν το αυθεντικό «Κάστρο της Disney» στη Βαυαρία, τα Μινωικά παλάτια της Κρήτης, ένα «Διαμαντένιο Βουνό» στη Βόρεια Κορέα, μια βυθισμένη «πειρατική πόλη» στην Τζαμάικα και τα Πεδία του Θανάτου των Ερυθρών Χμερ της Καμπότζης.

unesco

Τα παλάτι - κάστρο του βασιλιά Λουδοβίκου Β΄ της Βαυαρίας, Νόισβανσταϊν, είναι ένα από τα 26 αξιοθέατα που εντάχθηκαν φέτος στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Χτίστηκε μεταξύ 1864 και 1886 και αποτέλεσε την έμπνευση για το κάστρο στην ταινία της Disney "Η Ωραία Κοιμωμένη"

Οι έξι εξαιρετικά σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης, τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα σε Κνωσό, Φαιστό, Μάλια, Ζάκρο, Ζώμινθο και Κυδωνία - χαρακτηρίζονται πλέον Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

unesco

Πλέον, ο κατάλογος της UNESCO  περιλαμβάνει 1.248 τοποθεσίες σε 170 χώρες.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά, με ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, όλη τη λίστα με τα 26 νέα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Στη λίστα μπήκαν για πρώτη φορά δύο χώρες, η  Γουινέα-Μπισάου για τα Παράκτια και Θαλάσσια Οικοσυστήματα του Αρχιπελάγους Bijagós  και η Σιέρα Λεόνε, για το καταφύγιο άγριας ζωής Gola-Tiwai. 

