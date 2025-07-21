Από το Σινικό Τείχος της Κίνας μέχρι το Ταζ Μαχάλ, ο κατάλογος των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO προστατεύει μερικά από τα πιο πολύτιμα, ιστορικά μνημεία της ανθρωπότητας.Τώρα, ο κατάλογος εμπλουτίζεται με 26 νέες τοποθεσίες, που κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους.

In July, the UNESCO World Heritage Committee met in Paris to add to its list of cultural sites around the world deemed to be of “outstanding value to humanity.” The 26 new sites reflect the wide range encompassed by UNESCO’s criteria.@johnyangtv reports. pic.twitter.com/PQMjbcy9PG July 20, 2025

Οι φετινές προσθήκες περιλαμβάνουν το αυθεντικό «Κάστρο της Disney» στη Βαυαρία, τα Μινωικά παλάτια της Κρήτης, ένα «Διαμαντένιο Βουνό» στη Βόρεια Κορέα, μια βυθισμένη «πειρατική πόλη» στην Τζαμάικα και τα Πεδία του Θανάτου των Ερυθρών Χμερ της Καμπότζης.

Τα παλάτι - κάστρο του βασιλιά Λουδοβίκου Β΄ της Βαυαρίας, Νόισβανσταϊν, είναι ένα από τα 26 αξιοθέατα που εντάχθηκαν φέτος στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Χτίστηκε μεταξύ 1864 και 1886 και αποτέλεσε την έμπνευση για το κάστρο στην ταινία της Disney "Η Ωραία Κοιμωμένη"

Οι έξι εξαιρετικά σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης, τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα σε Κνωσό, Φαιστό, Μάλια, Ζάκρο, Ζώμινθο και Κυδωνία - χαρακτηρίζονται πλέον Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Πλέον, ο κατάλογος της UNESCO περιλαμβάνει 1.248 τοποθεσίες σε 170 χώρες.

Στη λίστα μπήκαν για πρώτη φορά δύο χώρες, η Γουινέα-Μπισάου για τα Παράκτια και Θαλάσσια Οικοσυστήματα του Αρχιπελάγους Bijagós και η Σιέρα Λεόνε, για το καταφύγιο άγριας ζωής Gola-Tiwai.

