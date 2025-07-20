Προς πώληση έργα τέχνης του Τζόνι Ντεπ - Ανάμεσά τους και αυτοπροσωπογραφία του

Αυτοπροσωπογραφία του Τζόνι Ντεπ είναι ανάμεσα στα έργα τέχνης του ηθοποιού που διατίθενται προς πώληση σε γκαλερί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συλλογή, με τίτλο «Let the Light In», περιλαμβάνει επίσης πίνακα με ένα τριαντάφυλλο για την κόρη του, την ηθοποιό Λίλι-Ρόουζ Ντεπ.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» δημιούργησε τα πρωτότυπα έργα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κατά τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό Βανέσα Παραντί.

Το ζευγάρι ζούσε με τα παιδιά τους, τον Τζακ και τη Λίλι - Ρόουζ, στο κτήμα τους Le Hameau, στη νότια Γαλλία, όπου ζωγράφισε τα έργα. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2012.

«Ήμουν αρκετά τυχερός που κατάλαβα μέσα από διάφορους καλλιτέχνες - ακούγοντας, μαθαίνοντας πράγματα - ότι το μόνο που μπορείς πραγματικά να κάνεις είναι να προσθέσεις φως σε αυτό που υπάρχει» υπογράμμισε ο ηθοποιός.

Ερωτηθείς για την αυτοπροσωπογραφία του, η οποία είναι ζωγραφισμένη με χρώματα ακουαρέλας, ο Τζόνι Ντεπ είπε: «Αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που βίωνα εκείνη την εποχή - πολύ παρόν, απλώς εκεί».

Τα έργα πωλούνται από το δίκτυο γκαλερί Castle Fine Art στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

