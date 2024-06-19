«Μνημοσύνη», νέα έκθεση γλυπτικής στην Εστία Νέας Σμύρνης

Τα γλυπτά της αναδεικνύουν την αναπόφευκτη πορεία της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης, καθιστώντας την ίδια τη διαδικασία μια μορφή τέχνης. Κατασκευασμένα τα περισσότερα από πηλό, που μοιάζει να «λιώνει», τα έργα της Πωλίνας Κασιμάτη επιχειρούν να απεικονίσουν το καθένα διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και τρόπους ύπαρξης.

Από μικρή ηλικία, η καλλιτέχνιδα γοητεύτηκε από την ανθρώπινη μορφή. «Από μικρή ηλικία θυμάμαι άρπαζα με πάθος τον πηλό και δημιουργούσα ανθρώπινες φιγούρες. Μέσα από αυτές μπορούσα να εκφράσω τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά μου. Δεν με προσέλκυε κανένα άλλο θέμα, δούλευα με μανία σαν να ήθελα να διηγηθώ μια ιστορία ή να μοιραστώ μια αγωνία», αναφέρει η ίδια.

Η ροή των γλυπτών αποπνέει μια αίσθηση κίνησης και δράματος, ενώ οι λεπτομερείς γραμμές και η υφή του υλικού προσθέτουν βάθος και πολυδιάστατο χαρακτήρα στα έργα. Τα γλυπτά της κυρίας Κασιμάτη, ενσαρκώνοντας διαφορετικούς χαρακτήρες και εκφράζοντας την πολυσύνθετη εμπειρία της ανθρώπινης ύπαρξης, δημιουργούν έναν χώρο συναισθηματικής σύνδεσης με τον θεατή. Όπως αναφέρει η μουσειολόγος και επιμελήτρια της έκθεσης, Γεωργία Σιβρή, «η Πωλίνα Κασιμάτη, μέσω των γλυπτών της, διερευνά την ανθρώπινη εμπειρία, δημιουργώντας μορφές που προσωποποιούν καταστάσεις και ενέργειες. Οι δημιουργίες της, με έντονα χρώματα και ακινητοποιημένες στάσεις, καταγράφουν το εφήμερο και το τυχαίο, αμφισβητώντας την παραδοσιακή ακινησία των γλυπτών. Χρησιμοποιώντας αρχαίες καλλιτεχνικές πρακτικές, η Κασιμάτη συνδέει τη μνήμη με την καλλιτεχνική έκφραση, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον».

Μικρό βιογραφικό

Η Πωλίνα Κασιμάτη σπούδασε Καλές Τέχνες στο Λονδίνο στο πανεπιστήμιο του Middlesex. Στη συνέχεια εργάστηκε ως ζωγράφος σε παραγωγές κινουμένων σχεδίων αλλά και θεατρικών παραστάσεων αποκτώντας έτσι μία εμπειρία και μια ματιά προς τη ζωή γύρω της που διαμόρφωσε το ύφος της τέχνης της. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συγκεντρώθηκε στην προσωπική της εργασία, δημιουργώντας έργα δικής της εμπνεύσεως αλλά και κατά παραγγελία από διάφορους φορείς. Έργα της εκτίθενται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Εστία Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 17121 Νέα Σμύρνη. Διάρκεια έκθεσης: μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024. Ώρες λειτουργίας: 09.00-17.00.

