«Άστραψε και βρόντηξε» η Μενδώνη σε αρχαιολογικό χώρο της Αργολίδας: «Γιατί δεν τα έχετε επισκευάσει, παίρνετε εκατομμύρια»

Η υπουργός εκνευρίστηκε, όταν είδε την εικόνα ενός αρχαιολογικού χώρου στο Ναύπλιο - Ο έντονος διάλογος με την προϊσταμένη Αρχαιοτήτων Αργολίδας στις κάμερες

Λίνα Μενδώνη

Πολύ σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά την επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε έναν αρχαιολογικό χώρο του Ναυπλίου, τον οποίον είδε να είναι γεμάτος γκράφιτι. Αποτέλεσμα ήταν η υπουργός να έχει έναν έντονο διάλογο με την προϊσταμένη Αρχαιοτήτων της Αργολίδας, Άλκηστη Παπαδημητρίου.

Συγκεκριμένα, η κ. Μενδώνη εκνευρίστηκε με την κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων. «Γιατί δεν το έχετε επισκευάσει;», ρώτησε η υπουργός.

«Δεν το έχουμε επισκευάσει, γιατί στοιχίζει 45.000» της απάντησε η κ. Παπαδημητρίου.

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε πάρει εκατομμύρια! Δεν είναι δυνατόν μέσα στο χώρο, μέσα στην καρδιά της πόλης να είναι αυτό. Άλκηστη πρόσεξε!», είπε η Λίνα Μενδώνη σε έντονο ύφος.

Η προϊσταμένη Αρχαιοτήτων της Αργολίδας προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αλλά η υπουργός είχε εκνευριστεί με όσα είδε και επέπληξε τους υπεύθυνους μιλώντας σε οργισμένο ύφος.

Όλη η επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στην Αργολίδα:

