Πολύ σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά την επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε έναν αρχαιολογικό χώρο του Ναυπλίου, τον οποίον είδε να είναι γεμάτος γκράφιτι. Αποτέλεσμα ήταν η υπουργός να έχει έναν έντονο διάλογο με την προϊσταμένη Αρχαιοτήτων της Αργολίδας, Άλκηστη Παπαδημητρίου.

Συγκεκριμένα, η κ. Μενδώνη εκνευρίστηκε με την κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων. «Γιατί δεν το έχετε επισκευάσει;», ρώτησε η υπουργός.

«Δεν το έχουμε επισκευάσει, γιατί στοιχίζει 45.000» της απάντησε η κ. Παπαδημητρίου.

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε πάρει εκατομμύρια! Δεν είναι δυνατόν μέσα στο χώρο, μέσα στην καρδιά της πόλης να είναι αυτό. Άλκηστη πρόσεξε!», είπε η Λίνα Μενδώνη σε έντονο ύφος.

Η προϊσταμένη Αρχαιοτήτων της Αργολίδας προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αλλά η υπουργός είχε εκνευριστεί με όσα είδε και επέπληξε τους υπεύθυνους μιλώντας σε οργισμένο ύφος.

Όλη η επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στην Αργολίδα:

Πηγή: skai.gr

