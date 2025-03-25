Βρετανία: Εντυπωσιακή ανακάλυψη εκατοντάδων αντικειμένων από την Εποχή του Σιδήρου

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σημαντικά ευρήματα από την Εποχή του Σιδήρου ήρθαν πρόσφατα στο φως στο Βόρειο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από 800 αντικείμενα ηλικίας περίπου 2.000 ετών. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν εξαρτήματα από άμαξες και άρματα, περίτεχνους ιμάντες για άλογα, χαλινάρια, δόρατα και δύο δοχεία, ένα από τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την ανάμειξη κρασιού.

Εντοπίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων, τον Πίτερ Χεντς, κοντά στο μικρό χωριό Μέλσονμπι. Ο Χεντς ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, επιτρέποντας την οργάνωση μιας προσεκτικής ανασκαφής το 2022 από ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, με την υποστήριξη του Βρετανικού Μουσείου και χρηματοδότηση 120.000 λιρών από το Historic England.

Durham University

Όπως γράφει το BBC, ο καθηγητής Τομ Μουρ, επικεφαλής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, εκτιμάει ότι τα αντικείμενα ανήκαν σε κάποιον που «πιθανότατα ήταν μέρος ενός δικτύου ελίτ σε όλη τη Βρετανία, στην Ευρώπη και ακόμη και στον ρωμαϊκό κόσμο».

«Η εύρεση ενός θησαυρού ή μιας συλλογής 10 αντικειμένων είναι ασυνήθιστη, είναι συναρπαστική, αλλά μια εύρεση τέτοιας κλίμακας είναι απλώς άνευ προηγουμένου», είπε ο ίδιος. «Δεν το περιμέναμε».

Durham University

Πρώιμη ανάλυση των ευρημάτων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, υποδηλώνει ότι πολλά από τα αντικείμενα είχαν καεί ή σπάσει σκόπιμα πριν ταφούν ως επίδειξη δύναμης και πλούτου. Η καταστροφή τόσο πολλών αντικειμένων υποδηλώνει ότι οι ελίτ της βόρειας Βρετανίας ήταν εξίσου ισχυρές από τις αντίστοιχες του νότου.

Durham University

Επιπλέον, ορισμένα αντικείμενα, όπως τα χαλινάρια διακοσμημένα με κοράλλια από τη Μεσόγειο και χρωματιστό γυαλί, καθώς και οι ομοιότητες με ευρήματα από την ηπειρωτική Ευρώπη, υποδεικνύουν εκτεταμένες εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις. Ο «Θησαυρός του Μέλσονμπι», που αποτιμήθηκε σε 254.000 λίρες, αποτελεί αντικείμενο εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων από το Μουσείο του Γιορκσάιρ, με στόχο τη διάσωσή του και τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές.

Durham University

Πηγή: skai.gr

