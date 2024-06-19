Γάμος, σεξ και λαγνεία στον Ιουδαϊσμό

Με ιστορία τριών χιλιάδων ετών ο Ιουδαϊσμός έχει αναδείξει διαμορφωτικούς ειδικούς στον έρωτα, όπως τον βασιλιά Σολομώντα και τον Σίγκμουντ Φρόιντ. Ωστόσο, η έκθεση με τον διφορούμενο τίτλο "Σεξ. Εβραϊκές θέσεις" στο Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου είναι κάτι περισσότερο από την απλή καταγραφή των εβραϊκών ιδιαιτεροτήτων στον κόσμο της σεξουαλικότητας.



Πώς τα ασυμβίβαστα συναντιούνται

Δύο πίνακες κρεμασμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον αποτελούν ένα είδος οπτικής δήλωσης προθέσεων στην έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πάνω από εκατό εκθέματα: "Ένας εβραϊκός γάμος" του εβραϊκής καταγωγής Ολλανδού ζωγράφου Γιόζεφ Ίσραελς από το 1903 και "Ένας εβραϊκός γάμος" του σύγχρονου φωτογράφου Γίτσακ Βολφ. Ο τελευταίος δείχνει ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να ευλογεί τον γάμο του - αρχικά μόνο στη φωτογραφία, καθώς δεν βρέθηκε συναγωγή που να είναι πρόθυμη να το κάνει."Αυτή η έκθεση αφορά τη σχέση του Ιουδαϊσμού και της εβραϊκής παράδοσης με τις μεταβαλλόμενες ιδέες για τη σεξουαλικότητα, το φύλο και τη λαγνεία", εξηγεί στην DW η Γερμανο-Ρωσίδα δημοσιογράφος και σκηνοθέτιδα Άννα Ναρίνσκυ ("Find the Jew", 2020), με έδρα το Βερολίνο. "Για τη σεξουαλικότητα, όπως και για κάθε άλλο θέμα της εβραϊκής παράδοσης, οι θρησκευτικοί νόμοι δεν είναι άκαμπτοι, αλλά προσαρμόζονται στην τρέχουσα πραγματικότητα της ζωής και στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές δομές μέσω ερμηνειών, συζητήσεων και ερεθισμάτων", επιβεβαιώνει η διευθύντρια του Μουσείου Χέτι Μπεργκ στην Berliner Zeitung.Καταδίκη της αγαμίαςΑς ξεκινήσουμε με το "καθήκον": σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό και πολλές άλλες θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός καταδικάζει αυστηρά την αγαμία. Κανείς δεν επιτρέπεται να αποφύγει την εντολή "Να είστε καρποφόροι και να πολλαπλασιάζεστε".Η Τορά αναφέρει ότι ο άνδρας έχει τρία καθήκοντα απέναντι στη γυναίκα του: να την ταΐζει, να την ντύνει και να της παρέχει σεξουαλική επαφή. Και κατά προτίμηση τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Το αντίθετο θεωρείται επαρκής λόγος διαζυγίου σε ορισμένες πραγματείες του Ταλμούδ, με καταβολή διατροφής στη σύζυγο μετά από μόλις μία εβδομάδα χωρίς δραστηριότητα στο κρεβάτι.Ταυτόχρονα, τα θρησκευτικά βιβλία τονίζουν τη σημασία της συναίνεσης της γυναίκας στη σεξουαλική επαφή. "Όταν είστε τελικά έτοιμοι για σεξουαλική ένωση, βεβαιωθείτε ότι οι προθέσεις της γυναίκας σας ταιριάζουν με τις δικές σας", διδάσκει για παράδειγμα το Iggeret ha-Kodesh, ένα καμπαλιστικό κείμενο του 13ου αιώνα.Ωστόσο, η Τορά δεν απαγορεύει μόνο το προγαμιαίο σεξ, αλλά και άλλες δραστηριότητες "χωρίς πρόθεση τεκνοποίησης" - για παράδειγμα τον αυνανισμό, καθώς σύμφωνα με την Τορά αυτό θα ήταν "σπατάλη σπέρματος". Οι γυναίκες πρέπει επίσης να απέχουν από την σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια και μετά την έμμηνο ρύση- μπορούν -και πρέπει- να επιστρέψουν στο συζυγικό κρεβάτι επτά ημέρες μετά την τελευταία περίοδο και μετά τον καθαρισμό στο Μίκβε (mikveh), το τελετουργικό λουτρό.Επιμέλεια: Σοφία Κλεφτάκη

