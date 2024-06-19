Έργα Πολιτισμού 80.000.000 ευρώ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επικεφαλής κλιμακίου του υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στα έργα που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ, στη Μυτιλήνη. Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Λίνα Μενδώνη προήδρευσε σε σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη.

Στη σύσκεψη μετείχαν τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Εξετάστηκαν τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από το ΥΠΠΟ από το 2019 έως σήμερα, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου- ΕΣΠΑ 2014-2021 και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟ, καθώς και τα έργα που χρηματοδοτούνται ήδη ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου- ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν έργα όπως της προστασίας, αποκατάστασης και αναστήλωσης που εκτελούνται στο Κάστρο της Μυτιλήνης, συμπεριλαμβανομένων των Αποθηκών Σαπλιτζά και του οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου, της συντήρησης και αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου της πόλης της Μυτιλήνης, του Ναού του Αγίου Θεράποντα, του Τεμένους Βαλιδέ, των βραχωδών πρανών του Κάστρου της Μήθυμνας, του Ναού της Παναγίας της Πέτρας, και άλλα.

Επίσης, αποφασίστηκε η ένταξη νέων έργων στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπως της αποκατάστασης του Φρουρίου στο Σίγρι, της αποκατάστασης των πύργων και μεταπυργίων του Κάστρου του Μολύβου, της αποκατάστασης της πυριτιδαποθήκης και του μεγάλου περιβόλου στο 'Ανω Κάστρο (Πύργος Βασίλισσας) και της αποκατάστασης του επιθαλάσσιου τείχους και της Οθωμανικής οικίας 11, στο Κάτω Κάστρο της Μυτιλήνης, του εκσυγχρονισμού του κτηρίου του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου της Λέσβου και της β΄ φάσης της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Μυτιλήνης και της αναστήλωσης και αποκατάστασης του σεισμόπληκτου Ναού της Ζωοδόχου Πηγής στη Βρίσα.

Στη διάρκεια της επίσκεψής της, η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε τις Αποθήκες Σαπλιτζά, στο Κάτω Κάστρο της Μυτιλήνης, έργο προϋπολογισμού 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποίησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των αποθηκών Σαπλιτζά και στην κατασκευή ενός σύγχρονου μεταλικού κτιρίου, το οποίο στεγάζει τα εργαστήρια κεραμικής και λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Λίνα Μενδώνη, στο Δημαρχείο, είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα, επισημαίνοντας την ανάγκη ωρίμανσης μελετών που αφορούν, σημαντικά μνημεία του Δήμου, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτιστικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υλοποιηθούν, τα επόμενα χρόνια, ακόμη περισσότερα έργα από το ΥΠΠΟ, στον Δήμο Μυτιλήνης. Ακολούθησε αυτοψία του κλιμακίου του ΥΠΠΟ στο έργο αποκατάστασης και συντήρησης στον 'Αγιο Θεράποντα, το οποίο υλοποιείται από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, καθώς και στο έργο αναστήλωσης και αποκατάστασης του τεμένους Βαλιδέ, που εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη τέλεσε τα εγκαίνια της περιοδικής Έκθεσης «Λατρείες Θεών στη Λέσβο», στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης.

Η επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο, κατά την οποία συζητήθηκαν έργα και μελέτες που αφορούν στη συνεργασία του ΥΠΠΟ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του Δήμου. Στη συνάντηση, παρίστατο το εκκλησιαστικό συμβούλιο και ο εφημέριος της Ζωοδόχου Πηγής Βρίσας.

Η υπουργός βεβαίωσε ότι το έργο της αποκατάστασης του σεισμόπληκτου ναού, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί -από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2021-2027-, συμπεριλαμβάνεται στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

