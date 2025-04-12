Απετράπη την τελευταία στιγμή, η πώληση ενός αρχαιοελληνικού αμφορέα σε γκαλερί του Λονδίνου καθώς ένας ειδικός αντιλήφθηκε ότι είχε λεηλατηθεί από ανασκαφή στην Ιταλία.

Η Gallery Kallos στο Mayfair του Λονδίνου, αφαίρεσε από την πώληση έναν μελανόμορφο αμφορέα – ένα βάζο με δύο λαβές και έναν στενό λαιμό, κατασκευασμένο γύρω στο 550 π.Χ., αφού ο Observer επικοινώνησε μαζί του σχετικά με ανησυχίες που εξέφρασε ο ειδικός στο παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων.

Ο Δρ Χρήστος Τσιρογιάννης, αρχαιολόγος και κορυφαίος ειδικός σε λεηλατημένες αρχαιότητες και δίκτυα διακίνησης, βρήκε στοιχεία που τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο αμφορέας πιθανότατα προήλθε από παράνομη ανασκαφή στην Ιταλία.

Εντόπισε τον αμφορέα όταν η γκαλερί τον πρόσφερε τον περασμένο μήνα στο Tefaf Maastricht, μια από τις κορυφαίες εκθέσεις τέχνης και αντίκες στον κόσμο, και τον ταίριαξε με μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει το ίδιο αντικείμενο στα χέρια του Τζιάκομο Μέντιτσι, ο οποίος καταδικάστηκε στην Ιταλία το 2004 για πώληση κλεμμένων αντικειμένων.

Αυτή η φωτογραφία ήταν μέρος ενός αρχείου που απέσπασε η αστυνομία τον Τζιάκομο Μέντιτσι, και βρισκόταν στον ιστότοπο των Ιταλών Καραμπινιέρων.

Η αξία του αντικειμένου πιστεύεται ότι είναι περίπου 50.000 αγγλικές λίρες.

Η Gallery Kallos, ιδρύθηκε το 2014 από τον βαρόνο Lorne Thyssen-Bornemisza, γιο του αείμνηστου βαρώνου Hans Heinrich von Thyssen Bornemisza , του Ελβετού δισεκατομμυριούχου που δημιούργησε τη μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης στον κόσμο.

Με ύψος 23,6 cm, ο αμφορέας είναι διακοσμημένος με σφίγγες, ένα κριάρι και ένα λιοντάρι. Αποδίδεται στον καλλιτέχνη που είναι γνωστός μόνο ως Ζωγράφος του Φινέα.

Το ιστορικό συλλογής που έδωσε η γκαλερί online χρονολογείται μόλις από το 1986. Αυτό δημιούργησε τις υποψίες του Τσιρογιάννη ότι το βάζο θα μπορούσε να ήταν μέρος μιας παράνομης ανασκαφής. Τα στοιχεία προέλευσης περιελάμβαναν μια γκαλερί που ανήκε σε έμπορο που καταδικάστηκε ο ίδιος για παραλαβή κλεμμένων αρχαιοτήτων από την Ιταλία τη δεκαετία του 1970.

Ο Τσιρογιάννης, συνεργάτης λέκτορας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, διευθύνει την έρευνα παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα.

Ο αείμνηστος Paolo Giorgio Ferri, ο Ιταλός εισαγγελέας που καταδίωξε διακινητές κλεμμένων αρχαιοτήτων, έδωσε στον κ. Τσιρογιάννη πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες και άλλο αρχειακό υλικό που κατασχέθηκαν σε επιδρομές της αστυνομίας από διακινητές και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο.

Για 19 χρόνια, ο Τσιρογιάννης έχει εντοπίσει περισσότερες από 1.700 λεηλατημένες αρχαιότητες, ειδοποιώντας την αστυνομία και παίζοντας ρόλο στον επαναπατρισμό τους σε 15 χώρες.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ένα αρχαιοελληνικό χάλκινο άλογο που ο Sotheby's της Νέας Υόρκης σκόπευε να δημοπρατήσει το 2018. Ο Τσιρογιάννης ειδοποίησε τις αρχές για τους δεσμούς του με τον Βρετανό έμπορο αρχαιοτήτων Ρόμπιν Σάιμς .

Η Ελλάδα διεκδίκησε το άλογο ως εθνική της περιουσία και το 2020 ο Sotheby's έχασε τη νομική του αμφισβήτηση. Η Ελλάδα χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου ως νίκη για τις χώρες που επιδιώκουν να ανακτήσουν τις αρχαιότητες τους.

Πέρυσι, ο οίκος Christie's απέσυρε αρχαία ελληνικά αγγεία από τη δημοπρασία, αφού ο Τσιρογιάννης ανακάλυψε τη σχέση τους με έναν άλλο καταδικασμένο διακινητή αρχαιοτήτων.

Ο οίκος Christie's είπε τότε ότι απέσυρε τα έργα μόλις ενημερώθηκε για τη σύνδεση.

Ο Τσιρογιάννης έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι οίκοι δημοπρασιών και οι έμποροι δεν κάνουν επαρκείς ελέγχους με τις ελληνικές και ιταλικές αρχές και έχει επικρίνει την αποτυχία τους να αποκαλύψουν το πλήρες ιστορικό συλλογής αντικειμένων.

Η Madeleine Perridge, διευθύντρια της Gallery Kallos, δήλωσε: «Κάνουμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε τη δέουσα επιμέλειά μας και να δημοσιεύσουμε όλο το ιστορικό συλλογών και δημοσιεύσεων που είναι γνωστό σε εμάς… Το εν λόγω έργο τέχνης αφαιρέθηκε αμέσως από την πώληση εν αναμονή συμβουλών από τις αρμόδιες αρχές».

Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά του Δρ .Χρήστου Τσιρογιάννη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.