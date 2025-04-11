Παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του ΠΙΚΑΠ του Πάνου Ζώη

Oι εκδόσεις Ισνάφι παρουσιάζουν τη συλλογής διηγημάτων του Πάνου Ζώη "Το Πικάπ" αυτή την Κυριακή, 13/4 στις 19:00 στον πάνω όροφο του καφέ Αθηναίων Πολιτεία.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν: ο Νικόλας Σάπο, συγγραφέα και ο Σπύρος Ασημένιος, ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας.

Συντονίζει η υπεύθυνη λογοτεχνίας, Αλεξάνδρα Σαμοθράκη.

Αποσπάσματα θα διαβάσει η Νικολέτα Θωμά, ηθοποιός, δασκάλα θεατρικής αγωγής.

Λίγα λόγια για Το Πικάπ

Δεν είναι άλλη μια συλλογή διηγημάτων αλλά ένας αλλόφρων σαρωτής ανθρώπων «κοινών», «συνηθισμένων» που διάγουν μια «τυπική», μια «ρουτινιάρικη» ζωή.

Τι μπορεί να ενώνει έναν πρόσφυγα που κάποτε είχε κλέψει ένα πικάπ, μια νησιώτισσα που ετοιμάζει το μνημόσυνο του αδελφού της, έναν τύπο που προσπαθεί να μπει στο υποκατάστημα μιας τράπεζας και δε βρίσκει το μπουτόν, ένα κοριτσάκι που μελετάει πιάνο και έναν οδηγό φορτηγού ψυγείου που μεταφέρει λαθρεπιβάτες;

Τίποτε, εκτός από την επίφαση της κανονικότητας. Γραμμένο με διαβρωτικό χιούμορ και αυθάδικη ενσυναίσθηση, αυτό το βιβλίο διαπερνά κάθε στρώση ευσεβούς ατομικής αφήγησης περί μοναξιάς, φοβιών, καθημερινότητας, κοινωνικής ρητορικής και φτάνει εκεί όπου είμαστε όλοι ίδιοι, στο μεδούλι της ύπαρξης.



