Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι συνοδοί Βαυαροί του Όθωνα

Στην εκπομπή της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου με τον Άρη Πορτοσάλτε ακούσαμε για την βασιλεία του Όθωνα και την εποχή της Βαυαροκρατίας που ζωντανεύουν, αναδεικνύοντας τον ρόλο των Βαυαρών στη συγκρότηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Οι Βαυαροί, ως αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και επαγγελματίες, εργάστηκαν για την οργάνωση της χώρας και πολλοί από αυτούς ενσωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην ιστορία.

Ο Ιωάννης Δομάγερ, απόγονος αυτών των Βαυαρών, περιγράφει τη συμβολή τους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, φωτίζοντας μια εποχή καθοριστική για τη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.

