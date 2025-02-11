Μια σπάνια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», που επρόκειτο να πεταχτεί, πωλήθηκε σε δημοπρασία για περισσότερες από 21.000 λίρες (25.000 ευρώ).

Σύμφωνα με το BBC, το βιβλίο βγήκε σε δημοπρασία από την NLB Auctions στο Paignton της Αγγλίας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου.

A first edition of JK Rowling’s debut Harry Potter novel has sold for £18,000 after going under the hammer.



The copy of Harry Potter And The Philosopher’s Stone, which was one of the first 500 printed in 1997, was sold on Saturday by NLB Auctions based in Paignton, Devon.



Ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών, Ντάνιελ Πιρς, το βρήκε ανάμεσα στα υπάρχοντα ενός άνδρα που έχει φύγει από τη ζωή στο Brixham, τα οποία προορίζονταν για τον κάδο απορριμμάτων.

Ανέφερε ότι η τιμή είναι «απολύτως λογική για μια πρώτη έκδοση σκληρόδετου βιβλίου», σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο ήταν από την εκτύπωση των πρώτων 500 αντιτύπων και επίσης μεταξύ των 300 που διανεμήθηκαν σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Το ορθογραφικό λάθος που υπήρχε στο πίσω μέρος του βιβλίου ήταν ένα από τα πράγματα που τον βοήθησαν να το αναγνωρίσει ως πρώτη έκδοση.

