Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χάρι Πότερ: Σπάνια έκδοση σώθηκε από τα σκουπίδια και πουλήθηκε για 25.000 ευρώ! – Ψάξτε τις βιβλιοθήκες σας…

Το βιβλίο πωλήθηκε σε δημοπρασία

Βιβλίο Χάρι Πότερ

Μια σπάνια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», που επρόκειτο να πεταχτεί, πωλήθηκε σε δημοπρασία για περισσότερες από 21.000 λίρες (25.000 ευρώ).

Σύμφωνα με το BBC, το βιβλίο βγήκε σε δημοπρασία από την NLB Auctions στο Paignton της Αγγλίας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου.

Ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών, Ντάνιελ Πιρς, το βρήκε ανάμεσα στα υπάρχοντα ενός άνδρα που έχει φύγει από τη ζωή στο Brixham, τα οποία προορίζονταν για τον κάδο απορριμμάτων.

Ανέφερε ότι η τιμή είναι «απολύτως λογική για μια πρώτη έκδοση σκληρόδετου βιβλίου», σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο ήταν από την εκτύπωση των πρώτων 500 αντιτύπων και επίσης μεταξύ των 300 που διανεμήθηκαν σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Το ορθογραφικό λάθος που υπήρχε στο πίσω μέρος του βιβλίου ήταν ένα από τα πράγματα που τον βοήθησαν να το αναγνωρίσει ως πρώτη έκδοση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρι Πότερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark