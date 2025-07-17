Κωνσταντινούπολη: Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δωρίζει μισό εκατ. ευρώ για το Ζωγράφειο

Σε δωρεά ύψους 500.000 ευρώ προχώρησαν όλες οι ελληνικές τράπεζες, μέλη της Ελληνικής ΄Ενωσης Τραπεζών, για την αντισεισμική θωράκιση και αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου του Ζωγραφείου Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη, μετά από σχετικό αίτημα της Εφοροεπιτροπής της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου και της Διοίκησης του Ζωγραφείου.



Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μία ακόμη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ελληνικών τραπεζών και αποσκοπεί στη στήριξη της Ομογένειας και της ελληνικής Παιδείας στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Πόλης.



Το Ζωγράφειο Λύκειο, ιδρύθηκε το 1893 με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Χρήστου Ζωγράφου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Οικουμενικού Ελληνισμού, με σταθερή παρουσία στην Πόλη για περισσότερα από 130 χρόνια. Το κτίριο του σχολείου, λόγω της παλαιότητάς του και της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, χρήζει σημαντικών τεχνικών παρεμβάσεων για τη θωράκιση της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και επισκεπτών. Στο σχολείο σήμερα φοιτούν 74 μαθητές.



Ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής της Ι. Κοινότητας Σταυροδρομίου, κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, δήλωσε:



«Η Κοινότητα Σταυροδρομίου παρακολουθεί με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης και αντισεισμικής θωράκισης του Ζωγραφείου Λυκείου, ενός ιστορικού και εμβληματικού σχολείου της Ομογένειας, το οποίο υπάγεται στην Κοινότητά μας. Πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλή σημασία – εκπαιδευτική, πολιτισμική και συμβολική – που αναβαθμίζει όχι μόνο τις υποδομές του Σχολείου αλλά και την ελπίδα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης για ένα μέλλον με συνέχεια και ποιότητα.



Εκ μέρους της Εφοροεπιτροπής της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις τράπεζες-μέλη της, για τη γενναιόδωρη χορηγία τους. Χάρη στην πολύτιμη αυτή στήριξη, είναι εφικτό να προχωρήσει ένα έργο απολύτως αναγκαίο και ουσιαστικό, τόσο για την ασφάλεια του κτηρίου όσο και για τη διατήρηση της λειτουργίας του Ζωγραφείου ως φάρου ελληνικής παιδείας στην Κωνσταντινούπολη.



Το Ζωγράφειο είναι σύμβολο της Παιδείας, της Ιστορίας και της ψυχής της Ρωμιοσύνης. Η στήριξη σε αυτό το έργο είναι στήριξη στην ταυτότητά μας, στην παρουσία μας, στην αξιοπρέπειά μας. Εύχομαι η πρωτοβουλία αυτή να εμπνεύσει και άλλους, φορείς και πρόσωπα, ώστε να συνεχίσουμε με συλλογικότητα, διαφάνεια και συνέπεια τη μεγάλη αποστολή της Παιδείας μας στην Πόλη.»



Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε:



«Όλες οι ελληνικές τράπεζες –μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνισμού της διασποράς, στηρίζουν το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης με δωρεά 500.000 ευρώ. Το Ζωγράφειο, είναι ένα εμβληματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με μακραίωνη ιστορία και αδιάλειπτη προσφορά στην Ομογένεια. Αποτελεί ζωντανό σύμβολο Παιδείας και Πολιτισμού. Η αντισεισμική του ενίσχυση και η αποκατάσταση των φθορών του δεν είναι μόνο τεχνικά αναγκαία. Για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αποτελεί πράξη ιστορικής ευθύνης και σεβασμού στις ρίζες μας. Είναι τιμή των ελληνικών τραπεζών να συμβάλλουν στη διατήρηση του Ζωγραφείου και στη συνέχιση της αποστολής του και για τις επόμενες γενιές».



Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και οι τράπεζες-μέλη της συνεχίζουν να στηρίζουν δράσεις οι οποίες προάγουν την Παιδεία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στον ελληνισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.