Κοινός Τόπος: Αφιερωματική έκθεση στο έργο του Γιώργου Δουατζή

Οι σχέσεις Τέχνης, Ιατρικής και Τεχνητής Νοημοσύνης είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν από δύο διακεκριμένους επιστήμονες στο πλαίσιο της έκθεσης «Κοινός τόπος» του Γιώργου Δουατζή, στο Λόφος Art project, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 19,30΄.

Ο κ. Γεώργιος Σαμώνης θα αναπτύξει το θέμα «Γέννηση, ζωή, νόσος, θάνατος και αναγέννηση: Μία φιλοσοφική προσέγγιση μέσω της τέχνης».

Ο κ. Βασίλης Μπαρμπούνης θα αναπτύξει το θέμα «Ιατρική και τεχνητή Νοημοσύνη: Θετικά και αρνητικά στοιχεία – οφέλη και κίνδυνοι».

Ο κ. Γιώργος Σαμώνης είναι Ογκολόγος και Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπαιδεύτηκε στο νοσοκομείο ΜD Anderson του Texas. Ασχολείται με την ερεύνα λοιμώξεων σε ασθενείς με κακοήθειες και έχει βραβευθεί για αυτό. Έχει δημοσιεύσει 600 εργασίες που έχουν προσελκύσει 20.000 διεθνείς αναφορές. Έχει δώσει διαλέξεις σε σπουδαία ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο Stanford τον κατατάσσει στο 2% των πλέον επιδραστικών ερευνητών παγκοσμίως. Τα εξωιατρικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ιστορία, καλές τέχνες και κοινωνική ανθρωπολογία.

Ο κ. Βασίλης Μπαρμπούνης, PhD, είναι Παθολόγος Ογκολόγος, Δ/ντης Ε' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΙΑΣΩ. Έχει μετεκπαιδευθεί στα νοσοκομεία Hammersmith και St. Bartholomew’s του Λονδίνου. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων με θέμα την ογκολογία και τις βασικές αρχές που την διέπουν, όπως και επιστημονικών άρθρων σχετικών με ογκολογικά θέματα. Είναι πρόεδρος του ελληνικού κολεγίου Μαστολογίας και έχει διοργανώσει πολλά συνέδρια ιατρικού και ογκολογικού προβληματισμού και ενημέρωσης. Τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την κβαντομηχανική και την ιστορία των επιστημών.

Διάρκεια της έκθεσης «Κοινός τόπος»: Έως τις 31 Ιανουαρίου 2025

Ώρες: Τρίτη-Κυριακή 18.00-21.00

Λόφος art project Βελβενδού 39, Κυψέλη

