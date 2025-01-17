Ένα πολυτελές ιδιωτικό λουτρό - πιθανώς το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ εκεί - με εξαιρετικά έργα τέχνης και μια τεράστια πισίνα ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στην Πομπηία.

Το συγκρότημα που μοιάζει με σπα βρέθηκε στο εσωτερικό μεγάλης κατοικίας που αποκαλύφθηκε τα τελευταία δύο χρόνια κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ανασκαφής.

«Είναι σχεδόν σαν οι άνθρωποι να είχαν φύγει πριν από ένα λεπτό», λέει ο Δρ Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, ο οποίος αποκάλυψε το λουτρό και το παρουσιάζει αποκλειστικά το BBC.

Το αποδυτήριο του λουτρού έχει κόκκινους τοίχους, μωσαϊκό δάπεδο και πέτρινους πάγκους.

Το σπα

Από 20 έως 30 άτομα μπορούσαν να κάνουν μπάνιο στην πισίνα του δωματίου, η οποία έχει βάθος μεγαλύτερο από 1 μέτρο.

Όσοι ήταν αρκετά τυχεροί να χρησιμοποιήσουν τη σουίτα των λουτρών θα είχαν γδυθεί σε μια αποδυτήρια με ζωηρούς κόκκινους τοίχους και ένα μωσαϊκό δάπεδο διάστικτο με γεωμετρικά σχέδια με ένθετα μάρμαρα από όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Στη συνέχεια κατευθύνονταν στο ζεστό δωμάτιο, κάνοντας μια βουτιά σε ένα μπάνιο και απολαμβάνοντας τη ζεστασιά που μοιάζει με σάουνα, που παρέχεται από ένα κρεμαστό δάπεδο που επέτρεπε στον ζεστό αέρα να ρέει από κάτω και στους τοίχους με μια κοιλότητα όπου μπορούσε να κυκλοφορεί η θερμότητα.

Η πισίνα βάθους 1 μέτρου, μπορούσαν να κάνουν μπάνιο 20-30 άτομα

Επίσης ανακαλύφθηκαν δύο σκελετοί από την ανάλυση των οποίων αποτυπώνεται η φρίκη που έζησαν οι κάτοικοι της Πομπηίας όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ.

Οι σκελετοί ανήκουν σε μια γυναίκα, ηλικίας μεταξύ 35 και 50 ετών, που κρατούσε κοσμήματα και νομίσματα, και σε έναν νεότερο άνδρα στην εφηβεία.

Φαίνεται ότι είχαν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό δωμάτιο, αλλά σκοτώθηκαν καθώς το τσουνάμι υπερθερμασμένου ηφαιστειακού αερίου και τέφρας διέλυσε την πόλη.

Το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης εξακολουθεί να βρίσκεται κρυμμένο κάτω από τα ηφαιστειακά συντρίμμια από την καταστροφή, αλλά η νέα ανασκαφή - η πιο εκτεταμένη εδώ και 100 χρόνια - παρέχει νέες πληροφορίες για την αρχαία ρωμαϊκή ζωή.

Τους αρχαιολόγους ακολούθησε μια ομάδα ντοκιμαντέρ από το BBC και το Lion TV, για μια σειρά που ονομάζεται Pompeii: The New Dig.

Ένα ολόκληρο τετράγωνο της Πομπηίας έχει πλέον αποκαλυφθεί. Αποκαλύπτοντας ένα πλυντήριο και ένα αρτοποιείο, καθώς και το μεγάλο ιδιωτικό σπίτι. Πιστεύεται ότι όλα αυτά ανήκαν σε ένα πλούσιο άτομο, πιθανώς τον Aulus Rustius Verus, έναν ισχυρό πολιτικό της Πομπηίας.

Η ανακάλυψη του λουτρού αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της ιδιότητάς του ως ελίτ, λέει ο Δρ Zuchtriegel.

«Υπάρχουν μόνο λίγα σπίτια που διαθέτουν ιδιωτικό συγκρότημα λουτρών, οπότε ήταν κάτι πραγματικά για τους πλουσιότερους από τους πλούσιους», λέει. «Και αυτό είναι τόσο τεράστιο - είναι ίσως το μεγαλύτερο συγκρότημα λουτρών σε ένα ιδιωτικό σπίτι της Πομπηίας».

Στη συνέχεια οι ένοικοι φαίνεται πως μετακινούνταν στο ζεστό δωμάτιο με τα έντονα βαμμένα χρώματα, όπου έκαναν ότι περιλαμβάνει ένα σύγχρονο σπα.

Το μικρό μπλε δωμάτιο το χρησιμοποιούσαν για προσευχή ενώ τους αμφορείς για τη μεταφορά ελαιολάδου ή κρασιού

Τέλος, θα έμπαιναν στο μεγαλύτερο και πιο θεαματικό δωμάτιο όλων το κρύο δωμάτιο. Περιτριγυρισμένος από κόκκινες στήλες και τοιχογραφίες αθλητών, ένας επισκέπτης μπορούσε να δροσιστεί στην πισίνα, η οποία είναι τόσο μεγάλη που χωρούν 20-30 άτομα.

«Τα ζεστά καλοκαίρια, θα μπορούσατε να καθίσετε με τα πόδια σας στο νερό, κουβεντιάζοντας με τους φίλους σας, ίσως απολαμβάνοντας ένα φλιτζάνι κρασί», λέει ο Δρ Zuchtriegel.





