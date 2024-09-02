Βλασταίνει ζωή σ’ ένα αδειανό κοχύλι; Τι συναπαντήματα δύναται να φέρει μια περιήγηση που ευωδιάζει αλάτι; Πόσες εκπλήξεις μπορεί να κρύβει η χρυσαφένια επικράτεια της άμμου ή το άνοιγμα μιας ξεχασμένης πόρτας;



Από τους αμμόλοφους του νότου ως τις λουλουδιασμένες αγκαλιές του Παντοκράτορα, η Χριστίνα Τζαμάλα ιχνηλατεί την κερκυραϊκή γη με τον φακό της. Χειμώνα πεζοπορώντας μες στα στρωμένα με δίχτυα λιοχώραφα ενώ τα μολυβένια σύννεφα φέρνουν βροχή• φθινόπωρο αναζητώντας την πιο ζεστή παλέτα της φύσης σε χωράφια αδιάβατα και μονοπάτια νοτισμένα• άνοιξη σε πλαγιές ανθισμένες• καλοκαίρι εκεί που σκάει το κύμα σμιλεύοντας την πέτρα.

Δεκαεπτά στιγμιότυπα από αυτές τις εξορμήσεις στον αγαπημένο τόπο απ’ όπου έλκει την καταγωγή της ξεδιπλώνει η φωτογράφος στην Elpifos Gallery στον Αρίλλα της Κέρκυρας από τις 19 Σεπτεμβρίου 2024.



«Υπάρχουν στιγμές που νιώθω την ανάγκη να μετατοπίζομαι από το να είμαι απασχολημένη, αγχωμένη ή παγιδευμένη σε κύκλους αναστοχασμού και να μετακινούμαι προς πιο ήρεμες, πιο δεκτικές καταστάσεις του νου. Ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους για να το κάνω είναι να αφιερώνω λίγα λεπτά για να παρατηρώ λεπτομέρειες στη φύση κοιτάζοντας προσεκτικά ένα μόνο φύλλο ή μια πέτρα» δηλώνει η ίδια για το κίνητρο των περιηγήσεών της και συνεχίζει: «Η φύση μου υπενθυμίζει να βρίσκομαι στη στιγμή, να εκτιμώ την απλότητα της ζωής. Είναι μια συνεχής πηγή έμπνευσης και θεραπείας».



Κάποιες φορές θα βγει για φωτογραφικό σαφάρι έχοντας εξαρχής κατά νου συγκεκριμένο στόχο. Κι αν οι συνθήκες της στιγμής δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρατηρώντας αργότερα μικρές λεπτομέρειες στις φωτογραφίες της, καταφέρνει να διατηρήσει, όπως αναφέρει, το πάθος της ζωντανό και να εκτιμήσει τη φύση ακόμη περισσότερο. «Αυτή η ανακάλυψη με έκανε να κατανοήσω πως ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει κανείς τι υπάρχει γύρω του είναι να επιβραδύνει και να αρχίσει να παρατηρεί τις λεπτομέρειες και τότε θα συνειδητοποιήσει έναν εντελώς νέο κόσμο. Δεν θα μετανιώσει, με την προϋπόθεση ότι παραδέχεται πως δεν είναι παρά ένα φύλλο, μια μικροσκοπική κουκκίδα στην παλέτα της φύσης και με υπομονή θα αναλύει το “γιατί”».



Φύση αεικίνητη, ιδιοσυγκρασία πολύτροπη, η Χριστίνα Τζαμάλα αφήνει στη ζωή χνάρι τεθλασμένο –από τα οικονομικά και τις δημόσιες σχέσεις στην λαογραφία και την καλλιτεχνική δημιουργία. Πρεσβεύει πως «την Κέρκυρα δεν την επιλέγεις, σε επιλέγει εκείνη» και ήταν απόφαση συνειδητή να την κάνει με κάθε ευκαιρία ορμητήριό της σε μια θεληματική αναζήτηση του ελάχιστου, αυτού που τελικά ανοίγει την πόρτα για το μύχιο και το ουσιαστικό, τη συνάντηση με τον εαυτό και τη μήτρα που μας γεννά, τη φύση.

Λίγα λόγια για τη Χριστίνα Τζαμάλα

Η Χριστίνα Τζαμάλα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και εργάστηκε επί 20 χρόνια στον Όμιλο της Alpha Bank, ως Υπεύθυνη Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και στον ΟΠΑΠ, ως Διευθύντρια Εμπορικού. Ασχολείται με την ελληνική παράδοση (οικογενειακή επιχείρηση από το 1940) και με τη φωτογραφία. Αντλεί την έμπνευσή της από τη φύση και από στοιχεία ομορφιάς που κινδυνεύουν να χαθούν στο πέρασμα του χρόνου. Διαμένει στην Αθήνα αλλά περνά και αρκετά χρονικά διαστήματα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής της μητέρας της.



INFO:



Χριστίνα Τζαμάλα «Intimate views»

Elpifos Gallery, Αρίλλας Κέρκυρας, τηλ. 6947144746

Εγκαίνια: 19 Σεπτεμβρίου 2024 στις 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 19 έως 24 Σεπτεμβρίου 2024

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 19:00-22:30

Χριστίνα Τζαμάλα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.