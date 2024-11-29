Ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα πορτρέτα του Iταλού μπαρόκ ζωγράφου Καραβάτζιο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Το έργο που πιστεύεται ότι φιλοτεχνήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα, αποτελεί το επίκεντρο της νέας έκθεσης του Palazzo Barberini στη Ρώμη.

Ο πίνακας απεικονίζει τον Monsignor Maffeo Barberini, έναν αριστοκράτη της Φλωρεντίας, ο οποίος έγινε γνωστός ως Πάπας Ουρβανός Η' όταν στέφθηκε το 1623. Για τα παπικά πρότυπα η βασιλεία του ήταν λαμπρή, ενώ ήταν μεγάλος προστάτης των τεχνών, σύμφωνα με το ARTnews.

Το πορτρέτο απεικονίζει τον μελλοντικό Πάπα, ο οποίος φοράει μια μαύρη μπιρέτα, καπέλο και ένα πράσινο ράσο, καθιστό να κρατάει με το αριστερό χέρι του ένα διπλωμένο γράμμα και με το άλλο να δείχνει, καθώς κοιτάζει προς τα δεξιά του.

«Η καρδιά του πίνακα βρίσκεται στα χέρια, το αριστερό χέρι κρατά ένα γράμμα και το δεξί χέρι «βγαίνει» από τον πίνακα», ανέφερε σε δήλωσή της η ιστορικός τέχνης και συν-επιμελήτρια της έκθεσης Paola Nicita. «Είναι ένας πίνακας που εκφράζεται μέσα από την κίνηση των χεριών», προσθέτει.

Το έργο θα εκτίθεται έως τις 23 Φεβρουαρίου 2025 στο Palazzo Barberini, το οποίο στεγάζει την Εθνική Πινακοθήκη Αρχαίας Τέχνης. Ο χώρος χτίστηκε κατά τη διάρκεια της παποσύνης του σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Carlo Maderno και είχε παραμείνει στην οικογένεια Barberini μέχρι τον 20ό αιώνα. Επί 300 χρόνια, το πορτρέτο βρισκόταν στα χέρια της οικογένειας μέχρι που αποφάσισε να πουλήσει το κτήμα τη δεκαετία του 1930 και χάθηκαν τα ίχνη του.

Το 1963 ο διάσημος Ιταλός κριτικός τέχνης Ρομπέρτο Λόνγκι (Roberto Longhi) το παρουσίασε σε ένα άρθρο του.

«Είναι ο πίνακας του Καραβάτζιο που όλοι ήθελαν να δουν εδώ και χρόνια», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ο Τόμας Κλέμεντ Σάλομον, διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Αρχαίας Τέχνης. «Το έργο αυτό είναι μοναδικό γιατί μπορείτε να μετρήσετε στα δάχτυλα του ενός χεριού τον αριθμό των πορτραίτων του Καραβάτζιο», συμπλήρωσε.

