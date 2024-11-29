«Αρχαιοκαπηλία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να περιγράφει καλύτερα την πράξη διέπραξε ο Έλγιν», δήλωσε η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3 στην εκπομπή «Στιγμιότυπα» και τον Βασίλη Κουφόπουλο (27.11.2024).

Η Χίσλοπ τοποθετήθηκε ανοικτά για το επίμαχο θέμα λίγο πριν τη συνάντηση στις 2 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βρετανό ομόλογό του και ηγέτη των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ ενώ υπάρχει και πρόσφατο δημοσίευμα του Economist που έγραφε πως η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα μπορεί να γίνει το 2025.

«Έχουμε καινούργια κυβέρνηση που είναι πιο ανοικτή σε αυτά τα θέματα» σημείωσε η Βικτώρια Χίσλοπ. «Βρέθηκα πρόσφατα σε μια βραδιά στο Βρετανικό Μουσείο», συνέχισε η Χίσλοπ, αναφέροντας πως ο νέος διευθυντής, ο Δρ. Νίκολας Κάλιναν της έδωσε την εντύπωση πως είναι έτοιμος για μια νέα συζήτηση. Η σχεδιαζόμενη ανακαίνιση στο Βρετανικό Μουσείο μπορεί να δώσει την ευκαιρία, προσέθεσε η συγγραφέας.

Πρέπει όλο να διαβάσουν, είπε η Β. Χίσλοπ, το πώς πήρε ο Έλγιν τα μάρμαρα. «Είναι κλεμμένα από την Ελλάδα τα μάρμαρα» υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα ταξίδεψαν στην Αγγλία χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Είναι «αρχαιοκαπηλία, δεν υπάρχει άλλη λέξη που να περιγράφει καλύτερα την πράξη του Έλγιν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «είναι ένα κομμάτι της καρδιάς μία χώρας». «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι απλά ένα ακόμη άγαλμα. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο», δήλωσε η Β. Χίσλοπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.