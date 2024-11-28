«Δεκεμβριανά»: Το νέο βιβλίο της «Καθημερινής» κυκλοφορεί την Κυριακή 1/12

Ογδόντα χρόνια μετά τα Δεκεμβριανά του 1944, η «Καθημερινή» παρουσιάζει μια πρωτότυπη έκδοση των Στάθη Καλύβα και Σπύρου Τσουτσουμπή με τίτλο «Δεκεμβριανά: Η δυναμική μιας πολύπλευρης σύγκρουσης».

Μια ολοκληρωμένη μελέτη που ρίχνει φως σε ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Υπερβαίνοντας τις στερεοτυπικές ερμηνείες, οι συγγραφείς εξετάζουν τα Δεκεμβριανά ως μια σύγκρουση με πολλές διαστάσεις: Μια μάχη για την εξουσία, μια εμφύλια σύγκρουση, αλλά και μια απόπειρα επανάστασης.

Αναλύουν τις αιτίες που οδήγησαν στην έκρηξη της βίας, τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τις διεθνείς διαστάσεις της.

Το βιβλίο δεν περιορίζεται στη Μάχη της Αθήνας, αλλά εξετάζει τις συγκρούσεις που εκτυλίχθηκαν σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις κοινές παραμέτρους.

Τα Δεκεμβριανά, μια περίοδος που σημάδεψε την πορεία της χώρας, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερμηνειών.

Στο βιβλίο «Δεκεμβριανά: Η δυναμική μιας πολύπλευρης σύγκρουσης», οι συγγραφείς προσφέρουν μια πολυεπίπεδη ανάλυση, που συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αναδεικνύοντας τις σύνθετες διεργασίες που οδήγησαν στην εμφύλια σύγκρουση.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο βιβλίο για όσους ενδιαφέρονται να δουν πιο σφαιρικά τα κομβικά σημεία της Νεοελληνικής Ιστορίας.

To βιβλίο «Δεκεμβριανά» κυκλοφορεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου με την «Καθημερινή».

Οι συγγραφείς

Στάθης Καλύβας: Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, κάτοχος της έδραςGladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Σπύρος Τσουτσουμπής: Ερευνητής στο Seeger Centre for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Princeton και επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Manchester.

