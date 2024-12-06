Ινδονησία: Το γλυπτό Μηχανισμός Αντικυθήρων σε εκθεσιακό χώρο της Βουλής

Στο εκθεσιακό χώρο του κοινοβουλίου της Ινδονησίας στην Τζακάρτα, εκτίθεται πλέον μόνιμα το μαρμάρινο γλυπτό «Μηχανισμός των Αντικυθήρων», προσφορά της THEON International Plc (THEON) προς τον ινδονησιανό λαό, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των «75 ετών Φιλίας και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας - Ινδονησίας».

Το εν λόγω γλυπτό δημιουργήθηκε από τον καταξιωμένο Έλληνα γλύπτη Γιώργο Κοντονικολάου, μετά από παραγγελία της THEON, ως έμβλημα της ελληνικής μηχανικής και τέχνης, με σκοπό την ανταλλαγή του με το εντυπωσιακό Μπαλινέζικο γλυπτό σε κορμό ελιάς «Rama-Sintha» των καλλιτεχνών Made Nyoman Sumantra και I Made Nyoman Suparta.

Η παράδοση του γλυπτού στο Κοινοβούλιο της Ινδονησίας πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, εν μέσω εκδήλωσης για τις ελληνο-ινδονησιανές σχέσεις.

Στη εκδήλωση παραρέθηκαν, ο πρέσβης της Ινδονησίας στην Ελλάδα, Dr. Bebeb A.K Nugraha Djundjunan, η πρέσβης της Ελλάδας στην Ινδονησία, Στέλλα Μπεζιρτζόγλου, ο αντιπρόεδρος της επιτροπής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας κ. Bramantyo Suwondo M, M.IR, ο γενικός γραμματέας της Βουλής των Αντιπροσώπων Dr. Indra Iskandar και ο Ynnoar Wauran Business Development Manager της THEON στην Ινδονησία.

Το γλυπτό «Μηχανισμός των Αντικυθήρων» είχε εκτεθεί τον περασμένο Οκτώβριο στην επετειακή έκθεση τέχνης που διοργάνωσε η πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη THEON, την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Indonesian Institute of Arts (IIA) Denspasar Bali.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος της THEON, είχε αναφέρει: "Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, είναι ξεκάθαρο ότι οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Ινδονησίας θα συνεχίσουν να εμβαθύνονται, τόσο μέσω της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης, όσο και μέσω της τεχνολογικής συνεργασίας. Η THEON, με τη στρατηγική της προσέγγιση, προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα εποχή δημιουργικών και προοδευτικών σχέσεων, όπου η παράδοση, η τέχνη και η καινοτομία, θα αποτελέσουν τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής και σταθερής συμμαχίας".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.