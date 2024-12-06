Φεστιβάλ Δράμας: Αιχμές για ομοφοβικές απόψεις από τον απερχόμενο Γ. Σακαρίδη

Η διοίκηση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ενημερώνει με ανακοίνωσή της το κοινό, τους συνεργάτες και τους καλλιτέχνες για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του θεσμού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης του Φεστιβάλ, η θητεία του νυν Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Γιάννη Σακαρίδη, ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2024, μετά από πέντε χρόνια προσφοράς. «Για πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ, η επιλογή του επόμενου Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα γίνει μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτή η απόφαση βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές διαφάνειας και ίσης πρόσβασης για όλους τους υποψήφιους, πρακτική που συναντάται σε μεγάλα φεστιβάλ διεθνώς. Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης, της οποίας οι όροι θα ανακοινωθούν σύντομα με νέο δελτίο Τύπου» επισημαίνει η διοίκηση του θεσμού και προσθέτει:

«Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του Φεστιβάλ Δράμας, με στόχο τη διατήρηση της πρωτοπορίας και της ανταγωνιστικότητάς του στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Πιστεύουμε ότι κάθε μεγάλος θεσμός αναπτύσσεται και ανανεώνεται μέσα από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες που προάγουν την πολυφωνία, την καινοτομία και τη συμμετοχικότητα. Αυτή η διαγωνιστική διαδικασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση μας για συνεχή πρόοδο».

Αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις και δημοσιεύματα, η Διοίκηση επισημαίνει ότι «η απόφαση για τη διαγωνιστική διαδικασία δεν σχετίζεται με την προσωπική ή καλλιτεχνική πορεία του νυν Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Αντιθέτως, αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού».

«Το Φεστιβάλ Δράμας παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της τέχνης και των δημιουργών, και δεσμεύεται να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο του πολιτισμού. Καλούμε την καλλιτεχνική κοινότητα να αγκαλιάσει αυτή τη διαδικασία, βλέποντάς την ως μια ευκαιρία συμμετοχής και συμβολής στην περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού που όλοι αγαπάμε και υποστηρίζουμε» καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του το υπουργείο Πολιτισμού, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα που αφορούν στη θητεία του εκάστοτε Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή είναι αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του Φεστιβάλ και του Δήμου Δράμας.

Γ. Σακαρίδης: Καταφέραμε να εκσυγχρονίσουμε και να δυναμώσουμε το Φεστιβάλ

Σε ανοιχτή επιστολή του, ο νυν Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Γιάννης Σακαρίδης αναφέρει ότι «μετά από πέντε χρόνια, και όχι από δική του επιλογή, η συνεργασία του με το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται», σημειώνοντας ότι ήταν «ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, έμπνευση και αξέχαστες στιγμές», που θα κρατήσει για πάντα στην καρδιά του.

Ακόμη, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην κινηματογραφική κοινότητα και στον υπέροχο κόσμο της Δράμας που αγκάλιασε το όραμα του ίδιου και της ομάδας του και στήριξε κάθε βήμα τους. «Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, καταφέραμε να ανανεώσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να δυναμώσουμε το Φεστιβάλ. Αναβαθμίσαμε το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας ότι οι ταινίες που διακρίνονται αποκτούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη διαδικασία των Όσκαρ. Δημιουργήσαμε νέα προγράμματα όπως το Διεθνές και Εθνικό Σπουδαστικό, το Διεθνές Animation, το Short & Green, το KIDDO, και φυσικά το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cinematherapy, που ταξίδεψε πέρα από τα σύνορα και εντάχθηκε δυναμικά στα σχολεία» σημειώνει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «η νέα διοίκηση του θεσμού, παρά το γεγονός ότι δηλώνει δημόσια πως το φετινό ήταν το καλύτερο Φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων μού ανακοίνωσε, μέσω της υπηρεσιακής οδού, χωρίς καμία προειδοποίηση, ότι η θητεία μου δεν θα ανανεωθεί. Της ανακοίνωσης αυτής είχε προηγηθεί μια απαξίωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή όλη τη χρονιά, με δριμεία κριτική από τη νέα διοίκηση του Φεστιβάλ για το ύφος και την κατεύθυνση που έλαβε το πρόγραμμα ταινιών επί της δικής μου καλλιτεχνικής διεύθυνσης, επικριτική και ενάντια στις αρχές της προόδου, της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας που υπηρετεί ο σύγχρονος κινηματογράφος και όπως οφείλει να υπηρετεί ένα εθνικό κινηματογραφικό Φεστιβάλ, κάνοντας νύξη ακόμη και για κατάργηση του Βραβείου Drama Queer στο Εθνικό Διαγωνιστικό και των ακόμη δύο αντίστοιχων βραβείων στα άλλα διαγωνιστικά προγράμματα και διατυπώνοντας αναχρονιστικές, ομοφοβικές, άκρως ανησυχητικές κατά τη γνώμη μας απόψεις».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανοιχτή επιστολή του Γιάννη Σακαρίδη:

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Μετά από πέντε χρόνια, και όχι από δική μου επιλογή, η συνεργασία μου με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας ολοκληρώνεται. Ηταν ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, έμπνευση και αξέχαστες στιγμές, που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου.

Θα ήθελα να εκφράσω την πιο θερμή μου ευγνωμοσύνη στην κινηματογραφική κοινότητα και στον υπέροχο κόσμο της Δράμας που αγκάλιασε το όραμά μας και στήριξε κάθε βήμα μας. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλους τους συνεργάτες του Φεστιβάλ, στους ακούραστους εθελοντές της πόλης, στους σκηνοθέτες και τους κινηματογραφιστές που μας τίμησαν με την παρουσία και το έργο τους, στους θεσμικούς υποστηρικτές και στους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν, και στα μέσα ενημέρωσης που στήριξαν με συνέπεια τη δουλειά μας.

Ένα ιδιαίτερο "ευχαριστώ" οφείλω βεβαίως στους φορείς, τα φεστιβάλ και τα ιδρύματα, με τα οποία είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε άψογα και τα οποία συνεισέφεραν στην οργάνωση δράσεων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ από καρδιάς τη δημιουργική μου ομάδα: Γιώργο Ζώη, Θανάση Νεοφώτιστο, Βασίλη Τερζόπουλο, Παναγιώτη Ιωσηφέλη, Ντενίς Νικολάκου, Σπύρο Σιάκα, Γιάννη Χριστοδούλου, Ελενα Μαυρίδου, Αλεξία Θεοδωράκη, Μάγια Σφακιανάκη και Δημήτρη Παπάζογλου. Με την αυταπάρνηση, το πάθος και την αφοσίωσή τους, ξεπεράσαμε κάθε πρόκληση και μοιραστήκαμε με το κοινό τη μαγεία του σινεμά. Ηταν ένα προνόμιο να δουλέψω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους και εμπνευσμένους ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, καταφέραμε να ανανεώσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να δυναμώσουμε το Φεστιβάλ. Αναβαθμίσαμε το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας ότι οι ταινίες που διακρίνονται αποκτούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη διαδικασία των Όσκαρ. Δημιουργήσαμε νέα προγράμματα όπως το Διεθνές και Εθνικό Σπουδαστικό, το Διεθνές Animation, το Short & Green, το KIDDO, και φυσικά το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cinematherapy, που ταξίδεψε πέρα από τα σύνορα και εντάχθηκε δυναμικά στα σχολεία. Εγκαινιάσαμε επίσης το Short Film Hub, μια πλατφόρμα που συνδέει ταλαντούχους δημιουργούς με τη διεθνή και εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη, έχοντας ως επικεφαλής τους αξιόλογους και πολύ έμπειρους Γιάννα Σαρρή και Florian Fernandes.

Έχοντας συνειδητοποιήσει τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής μικρού μήκους ταινίας και την τεράστια απήχηση του Φεστιβάλ στο δια ζώσης κοινό και μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας (φτάσαμε στους 150.000 μοναδικούς χρήστες με 1 εκατομμύριο επισκέψεις) αλλάξαμε την οπτική ταυτότητα, αναβαθμίσαμε τους χώρους προβολής προσθέτοντας και νέους στους ήδη υπάρχοντες (Σινέ Αλέξανδρος, Drive in Parking Γηπέδου Κραχτίδη, προαύλιο Γυμνάσιου Αρρένων, Κήπος Μαρμάρινου Σπιτιού - Μουσείου Φωτογραφίας ΚΥΚΛΩΨ).

Παράλληλα, ιδρύθηκε η νέα Κινηματογραφική Σχολή του ΕΑΠ στη Δράμα, προσφέροντας εξ αποστάσεως μαθήματα και δια ζώσης εργαστήρια, θέτοντας τις βάσεις για ένα λαμπρό μέλλον. Θα μου μείνουν αξέχαστες οι προβολές των 12 ταινιών από τα κινηματογραφικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειας του φετινού Φεστιβάλ στη Δράμα με παρουσία πάνω από επτακοσίων Δραμινών θεατών. Στο μοναδικό αυτό πρόγραμμα για την τοπική κοινωνία, που υποστηρίχθηκε από τη Raycap, συμμετείχαν την πρώτη χρονιά 25 άτομα και τη δεύτερη χρονιά 55 άτομα, με τους οποίους συνδέθηκα με ενθουσιασμό για το σινεμά και με ειλικρίνεια στην έκφρασή τους. Είναι από εκείνες τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ουσιαστική σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη, αλλά και των ανθρώπων της με τον κινηματογράφο που είναι τόσο συνυφασμένος με τη Δράμα όλα αυτά τα χρόνια.

Η φετινή χρονιά έφερε προκλήσεις. Η νέα διοίκηση του Φεστιβάλ, παρά το γεγονός ότι δηλώνει δημόσια πως το φετινό ήταν το καλύτερο Φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων μου ανακοίνωσε, μέσω της υπηρεσιακής οδού, χωρίς καμία προειδοποίηση, ότι η θητεία μου δεν θα ανανεωθεί. Της ανακοίνωσης αυτής είχε προηγηθεί μια απαξίωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή όλη τη χρονιά, με δριμεία κριτική από τη νέα διοίκηση του Φεστιβάλ για το ύφος και την κατεύθυνση που έλαβε το πρόγραμμα ταινιών επί της δικής μου καλλιτεχνικής διεύθυνσης, επικριτική και ενάντια στις αρχές της προόδου, της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας που υπηρετεί ο σύγχρονος κινηματογράφος και όπως οφείλει να υπηρετεί ένα εθνικό κινηματογραφικό Φεστιβάλ, κάνοντας νύξη ακόμη και για κατάργηση του Βραβείου Drama Queer στο Εθνικό Διαγωνιστικό και των ακόμη δύο αντίστοιχων βραβείων στα άλλα διαγωνιστικά προγράμματα και διατυπώνοντας αναχρονιστικές, ομοφοβικές, άκρως ανησυχητικές κατά τη γνώμη μας απόψεις.

Ανησυχώ για τον τρόπο διοίκησης του φεστιβάλ που φέτος χωρίς καμία οικονομική πίεση κατάργησε τα κουπόνια σίτισης των διαγωνιζομένων δημιουργών, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της φιλοξενίας χρόνια τώρα, και όλη τη χρονιά ζητούσε από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή να μην επικοινωνήσει με χορηγούς και θεσμούς, ενώ δεν κοινοποιούσε τις προτάσεις στον ΚΔ με αποκορύφωμα της πρότασης του πετυχημένου Εργαστηρίου κινηματογράφου και του Cinematherapy στα σχολεία για το έτος 2024-25.

Παρ' όλα αυτά, είμαι αληθινά υπερήφανος για τη δουλειά που κάναμε ως ομάδα. Με σχεδιασμό, υπομονή, επιμονή, ομαδικότητα και σκληρή δουλειά, ανεβάσαμε το Φεστιβάλ σε νέα ύψη. Από την αναγνώριση της κινηματογραφικής κοινότητας και της δραμινής κοινωνίας μέχρι τoυς χιλιάδες θεατές που μας παρακολούθησαν μέσω πλατφορμών, κάθε βήμα αποτέλεσε μια μεγάλη νίκη.

Το μέλλον του Φεστιβάλ μπορεί να είναι λαμπρό, με έργα όπως η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Ανδρικάκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου οπτικοακουστικών τεχνών και ο εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Ωδείου και του Κινηματογράφου Ολύμπια. Ελπίζω οι επόμενες διοικήσεις να διατηρήσουν την πορεία προόδου και να συνεχίσουν να ενισχύουν τον ρόλο του Φεστιβάλ ως φάρου για τη μικρού μήκους ταινία.

Για μένα, αυτός ο κύκλος κλείνει με πολλές όμορφες αναμνήσεις. Αισθάνομαι ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους, να συντονίσω μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και πάθος, και να προσφέρω στο αγαπημένο μου Φεστιβάλ.

Όλα τα παραπάνω, καθώς το έργο μου ολοκληρώνεται, αισθάνομαι την υποχρέωση και την ανάγκη να τα κάνω γνωστά στην κινηματογραφική κοινότητα που αγαπώ και υπηρετώ σε όλα τα χρόνια της πορείας μου ως κινηματογραφιστής.

Με τις πιο θερμές ευχές για το μέλλον,

Γιάννης Σακαρίδης

Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

