Η «Τραβιάτα» πάει στο… νηπιαγωγείο

Με μία ευφάνταστη μεταφορά της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι, οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ετοιμάζονται να επισκεφθούν έντεκα νηπιαγωγεία της Αττικής.

Η «Τραβιάτα», ένα από τα πιο γνωστά έργα του οπερατικού ρεπερτορίου, θα γίνει η αφορμή για ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής και του θεάτρου, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

«Είναι ένα πρόγραμμα που θέλει να φέρει τα παιδιά σε μία πρώτη επαφή όχι μόνο με την όπερα, αλλά και με τις παραστατικές τέχνες, γενικότερα», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μάγια Μύριαμ Παπαγεωργίου, μουσικοπαιδαγωγός και θεατροπαιδαγωγός, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, και την εμψύχωση του προγράμματος.

Όπως σημείωσε, η ηλικία των 4 έως 6 ετών είναι μία ηλικία κατά την οποία πολλά από τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το πρόγραμμα μπορεί να μην έχουν δει κάποια παράσταση ποτέ και αυτό να είναι το πρώτο παραστατικό γεγονός που παρακολουθούν. «Αυτό και μόνο καθιστά για εμάς το πρόγραμμα πολύ σημαντικό», είπε.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος «Ταξιδεύοντας με την Τραβιάτα», η Λυρική φιλοξένησε στο κτίριό της στο ΚΠΙΣΝ 20 νηπιαγωγεία της Αττικής, ώστε οι μικροί μαθητές και οι μικρές μαθήτριες να γνωρίσουν την όπερα μέσα από μία πολυμεσική αφήγηση, με ζωντανή μουσική και δημιουργικό παιχνίδι.

«Με τον τρόπο που έχει δομηθεί το πρόγραμμα, είναι τόσο προσιτό και γλυκό απέναντι στα παιδιά και έχω ενθουσιαστεί που, αντί να τρομάζουν ή να νιώθουν άβολα με το κλασικό τραγούδι, κοιτούν με μεγάλη προσήλωση και προσπαθούν να καταλάβουν από πού προέρχεται ο ήχος που ακούν και να το εξηγήσουν», ανέφερε με τη σειρά της η Μαρία Κατριβέση, σοπράνο, που έχει αναλάβει να τραγουδήσει άριες της Βιολέττας από τη γνωστή όπερα.

Όπως επεσήμανε, οι τόνοι έχουν κρατηθεί όπως στο πρωτότυπο, κάτι που σημαίνει ότι τα παιδιά έρχονται ακριβώς σε επαφή με το κλασικό τραγούδι. «Πάντως, δεν τους φαίνεται παράταιρο (σ.σ. το κλασικό τραγούδι), ίσα-ίσα που εντυπωσιάζονται και πολλές φορές στο τέλος έρχονται και με ρωτούν πού έμαθα να τραγουδώ έτσι», τόνισε και πρόσθεσε: «Ούτως ή άλλως, προσπαθώ να είμαι όσο πιο γλυκιά γίνεται και να μην τραγουδώ με όλη την ένταση, καθώς είναι ο χώρος μικρός και η συνοδεία πολύ ελαφριά, μόνο με ένα ακορντεόν».

«Ήταν ευτυχής η συγκυρία, να βρούμε κομμάτια που να παίζονται και στο ακορντεόν, κρατώντας την ουσία της μουσικής», ανέφερε από την πλευρά του ο Θόδωρος Κοτεπάνος, μουσικός, υπογραμμίζοντας με τη σειρά του το πόσο απορροφημένα δείχνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της δράσης.

Σε ένα πάρκο του Παρισιού, μια γιορτή και μια… χαμένη μπάλα φέρνουν κοντά δύο παιδιά: τη Βιολέτα και τον Αλφρέντο. Παρέα με τους… περιηγητές του πάρκου, χορεύουν, τραγουδούν, βοηθούν ο ένας τον άλλον και ξεδιπλώνουν την ιστορία τους με οδηγό τα μουσικά θέματα και τις άριες από την «Τραβιάτα». Όμως, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα να χωριστούν; Θα μπορέσουν άραγε να ξανασυναντηθούν;

«Έχουμε προσαρμόσει την όπερα -η οποία έχει ένα ενήλικο κοινό και μία ενήλικη ιστορία- κρατώντας τα βασικά θέματα και στοιχεία του μουσικού μέρους, έτσι ώστε να είναι πιο ενδιαφέρουσα και να έχει κίνητρο ένα παιδί 4-6 χρόνων να την παρακολουθήσει», εξήγησε η κα Παπαγεωργίου και πρόσθεσε: «Κρατήσαμε τους δύο βασικούς ήρωες, τον Αλφρέντο και τη Βιολέττα και μεταφέραμε την επιθυμία τους για σύνδεση και το ατυχές σημείο ότι θα πρέπει οι δύο αυτοί άνθρωποι που θέλουν να έχουν μία σχέση, στη δική μας περίπτωση φιλική, πρέπει αναγκαστικά να χωριστούν».

Πρόκειται για μία διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση, όπου δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να ταξιδεψουν σε μια γοητευτική γωνιά του Παρισιού, με «οδηγούς» μια αφηγήτρια, μία λυρική τραγουδίστρια, ένα ακορντεόν και ένα… κράνκι (crankie), μεταμορφώνοντας την όπερα σε ένα διαδραστικό, διασκεδαστικό παιχνίδι.

«Το κράνκι είναι ένα αφηγηματικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Το χρησιμοποιούν και οι κουκλοπαίκτες και οι παραμυθάδες. Μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει πολλά πράγματα: από σκηνικό, μέχρι ολόκληρη σκηνή», εξήγησε η κα Παπαγεωργίου.

Οι παραστάσεις στους χώρους των νηπιαγωγείων θα πραγματοποιηθούν από τις 13 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2026 και, αξίζει να σημειωθεί, ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη σχολείων που βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις.

Τέλος, είναι προγραμματισμένες δύο ανοικτές παραστάσεις για το κοινό, στον χώρο της Λυρικής στο ΚΠΙΣΝ στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων «Όπερα και Μπαλέτο Τσέπης», των Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.