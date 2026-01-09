Ιταλία: Η τέχνη θα λάμψει και το 2026

Η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου όσον αφορά τον αριθμό των τίτλων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Μοναδικές εκθέσεις και μουσεία και το 2026. Και φυσικά η περίφημη Μπιενάλε.Κάποιοι λένε ότι η Ιταλία , με τους αμέτρητους θησαυρούς τέχνης, είναι ένα μεγάλο μουσείο. Η χώρα του Μιχαήλ Άγγελου και του Καραβάτζο θα λάμψει και πάλι με ειδικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο. Μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα.



Στο Μιλάνο, το Palazzo Reale θα φιλοξενήσει αρκετές σημαντικές εκθέσεις το 2026. Μεταξύ άλλων, πολυάριθμα έργα του εμβληματικού Αμερικανού φωτογράφου Ρόμπερτ Μαπλθορμπ (1946-1989) από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 17 Μαΐου, υπό τον τίτλο «Le forme del desiderio».

Πηγή: Deutsche Welle

Επίσης στο Palazzo Reale, η έκθεση του διάσημου Γερμανού καλλιτέχνη Άνσελμ Κίφερ «Ο Αλχημιστής» από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου, μας υπεθυμίζει τους ξεχασμένους αλχημιστές από την Αναγέννηση, με 38 μνημειώδη έργα. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε ειδικά για τη Sala delle Cariatidi, η οποία υπέστη ζημιές από βομβαρδισμό το 1943 και εκεί στήνεται ένα δραματικό σκηνικό για να αναδείξει τον αδρό κόσμο του Κίφερ.Χειμερινοί Ολυμπιακοί ΑγώνεςΜε το σύνθημα «Ο πολιτισμός είναι κίνηση», οι «Πολιτιστικοί Ολυμπιακοί Αγώνες» θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο. Στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (6 έως 22 Φεβρουαρίου) και των Παραολυμπιακών Αγώνων (6 έως 15 Μαρτίου) θα παρουσιαστούν εκθέσεις, όπως για παράδειγμα για τις επίσημες ολυμπιακές αφίσες, καθώς και εκδηλώσεις στους τομείς του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας και της λογοτεχνίας.Το Casa die Goethe, το μοναδικό γερμανικό μουσείο στο εξωτερικό παρουσιάζει την πλούσια συλλογή του από τον 18ο αιώνα έως σήμερα με τον τίτλο «Ιστορίες Τέχνης». Το Ινστιτούτο Γκαίτε στη Ρώμη παρουσιάζει από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 12 Απριλίου στην καρδιά της Ρώμης σχέδια των Γιόχαν Χάινριχ Βίλχελμ Τισμπάιν και Γιάκομπ Φίλιπ Χάκερτ, συγκατοίκων στο καλλιτεχνικό διαμέρισμα του Γκαίτε κατά τη διάρκεια του «ιταλικού ταξιδιού» του μεταξύ 1786 και 1788.Η έκθεση «Ο Μπερνίνι και οι Μπαρμπερίνι» στη Ρώμη σηματοδοτεί μια ξεχωριστή επέτειο. Την 400ή επέτειο από τα εγκαίνια της δεύτερης βασιλικής του Αγίου Πέτρου το 1626, του σημαντικότερου ναού της Χριστιανοσύνης και επίσης ενός από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία του μπαρόκ.Από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 14 Ιουνίου, η έκθεση διερευνά την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του Τζαν Λορέντζο Μπερνίνι (1598-1680) και του σημαντικότερου προστάτη του Μαφέο Μπαρμπερίνι (1568-1644), Πάπα Ουρβανό Η' από το 1623. Μεταξύ άλλων, του είχε αναθέσει να φτιάξει το ύψους 20 μέτρων στέγαστρο πάνω από τον τάφο του Αγίου Πέτρου.Μπιενάλε της ΒενετίαςΗ σημαντικότερη έκθεση σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, η Μπιενάλε της Βενετίας, ξεκινά την 61η διοργάνωσή της από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου. Κεντρικό σύνθημα είναι «In Minor Keys» και η ιδέα ήταν του Ελβετοκαμερουνέζου επιμελητή Κόγιο Κουό, ο οποίος πέθανε απροσδόκητα τον Μάιο. Η ιδέα εστιάζει στους ήπιους ήχους και στον Παγκόσμιο Νότο. Το γερμανικό περίπτερο θα φιλοτεχνηθεί από τις καλλιτέχνιδες Χενρίκε Νάουμαν και Σουνγκ Τίεου. Επιμελήτρια είναι η Καθλίν Ράινχαρντ, διευθύντρια του Μουσείου Georg Kolbe στο Βερολίνο.Επίσης άλλη μια επέτειος αναδεικνύει τις διάσημες τοιχογραφίες του Τζόττο στο παρεκκλήσι Μπάρντι της Σάντα Κρότσε στη Φλωρεντία, οι οποίες αποκαθίστανται με αφορμή την 800ή επέτειο από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (1181/82-1226).Τέλος, η Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό θα παραμείνει must see και το 2026. Ωστόσο, η παγκοσμίου φήμης «Τελευταία Κρίση» του Μιχαήλ Άγγελου αποκαθίσταται. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, αλλά θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα- προς τέρψη πολλών επισκεπτών του Πάσχα.Πηγές: ΚΝΑ, DPA

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.