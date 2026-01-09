2ο Μαθητικό Συνέδριο: Από τη Μυθολογία στο Διάστημα «Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα»

Δεκαπέντε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από 590 τμήματα από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 στο Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space». Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2026 έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Από τη Μυθολογία στο Διάστημα, με τίτλο φέτος «Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα», να μοιραστούν τις δράσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Μια μεγάλη γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά, το συνέδριο δίνει το βήμα στα ίδια ώστε να παρουσιάσουν τις (συν)εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Δικτύου. Ένα εγχείρημα που τα ενδυναμώνει και δημιουργεί σχέσεις φιλίας ανάμεσα σε μαθητές των αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

Το διήμερο περιλαμβάνει μαθητικές εισηγήσεις (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), ομιλίες από προσωπικότητες με σημαντικό έργο στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις.

Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας. Παρασκευή 16/1, 16:30-18:30. Σάββατο 17/1, 09:45-12:50, 14:15-18:30, 18:30-19:30 Διάθεση δελτίων μισή ώρα πριν την έναρξη της κάθε ζώνης.

Το συνέδριο διοργανώνουν το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» και το World Human Forum, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» συντονίζουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Το συνέδριο στηρίζει με δωρεά της η Raycap A.E.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΕΡΤnews Radio 105,8

Οι ομιλητές και οι καλλιτεχνικές δράσεις

Πέρα από τα παιδιά, στο βήμα θα βρεθούν και οι:

Γιάννης Ασσαέλ, Staff Research Scientist, Google DeepMind & Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Καινοτομία με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο»).

Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φαλή Γ. Βογιατζάκη, Πρόεδρος, Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή («Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται»).

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια, World Human Forum.

Μυρτώ Βουνάτσου, Καλλιτεχνική και Δημιουργική Διευθύντρια, World Human Forum.

Ανεζίνα Σολωμονίδου, Πλανητολόγος και Ειδική Επιστήμονας, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος («Αναζητώντας ζωή στα παγωμένα φεγγάρια των πλανητών»).

Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών («Η Γη μας, οι μύθοι μας και το μέλλον»).

Στην αυλαία λήξης η Γερμανο-Ελληνίδα πιανίστα και συνιδρύτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, Δανάη Ντέρκεν, συμπράττει με το σύνολο αρχαιοελληνικής λύρας του Μουσικού Σχολείου Αθήνας, «Οι Λυριστές της Βιβλιοθήκης». Στη συναυλία συμμετέχει ερμηνεύοντας στο πιάνο και η μαθήτρια Ελεωνόρα Σέχου από τη Λήμνο.

Στις 17 Ιανουαρίου θα μας παρασύρουν σε ένα μελωδικό ταξίδι στ’ άστρα και μαθητές και μαθήτριες από τα Αρσάκεια Νηπιαγωγεία.

Εργαστήρια – Παρουσιάσεις

στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα»

Το διήμερο περιλαμβάνει, επίσης, πλούσιο πρόγραμμα δράσεων –εργαστήρια και παρουσιάσεις– από κορυφαίους επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Ανακαλύπτοντας τη Μικροβαρύτητα (Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος)

Από τα άστρα στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και τα τσιπ (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

Από την κίνηση στη μουσική κι από τον ρυθμό στον ήχο… (Μουσικό Σχολείο Αθήνας)

ArTogether , μια συλλογική ζωγραφική δημιουργία

ΒίκιΕλληνιστί: η Βικιπαίδεια στα Ελληνικά (ΒίκιΕλληνιστί)

Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται (Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή)

Ο Δελφικός Κύβος και ο Μικρός Παγκόσμιος Πολίτης (World Human Forum)

Design for Change: Οι μαθητές ως Ενεργοί Πολίτες (Design for Change)

Δια-γαλαξιακές Ιστορίες: Αποκρυπτογράφηση των Μύθων μέσω της Κινηματογραφικής Εικόνας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

Εργαστήρι αρχαίας ελληνικής λύρας (Μουσικό Σχολείο Αθήνας)

Κλιματική αλλαγή και πολιτιστική κληρονομιά: Το Κλιματικό Παρατηρητήριο της Δήλου (Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Τα νέα από… άλλον πλανήτη: Πώς ξεχωρίζουμε το ψευδές περιεχόμενο (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Ξενάγηση στους χώρους του ΜΜΑ (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

Περί Ανέμων & Υδάτων (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Μονάδα Meteo.gr)

Τα Πράσινα Παραμύθια (Green Tales)

Το σύμπαν παίζει μουσική (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής)

Ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθονα

Tο πρόγραμμα του συνεδρίου αναλυτικά: https://mythtospace.sites.sch.gr/2_stud_conf/

Περισσότερα για το Δίκτυο:

https://mythtospace.sites.sch.gr/

Γραμματεία ΔΙΠΕ Β΄ Αθήνας, 2106893081

mythtospace@gmail.com

Linkedin: @myth2space

Instagram: @myth.to.space

Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558662291422

Περισσότερα για το Δίκτυο Myth2Space

Με εφαλτήριο το ALPHA MISSION – ΔELOS, την αποστολή Artemis της NASA και τη σύνδεσή της με τον ελληνικό πολιτισμό, το Δίκτυο χρησιμοποιεί τα εργαλεία της μεθοδολογίας SHTEAM (STEM + Humanities, Arts) και καλλιεργεί στους μαθητές/τριες δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η υπολογιστική σκέψη και η ολιστική προσέγγιση εννοιών. Επιπλέον, προωθεί τη συνειδητοποίηση του «ανήκειν» σε ένα σχολικό κοινωνικό σύνολο με ισότιμη συμμετοχή.

Κάθε εβδομάδα μαθητές και μαθήτριες από την περιφέρεια συναντούν διαδικτυακά συνομηλίκους τους από τα αστικά κέντρα. Μέσα από παιχνίδια, κατασκευές και εμπνευσμένες δραστηριότητες, τα σχολεία αυτά μαθαίνουν και πρωτοπορούν. Δημιουργούν νέους τρόπους να οργανώνονται, προσαρμοσμένους στη σημερινή εποχή, και μας δείχνουν πώς μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στο Περιβάλλον, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και την Αειφορία.

Κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του (2024–2025) συμμετείχαν:

391 σχολικές μονάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Περίπου 600 εκπαιδευτικοί

15.000 μαθητές/τριες

152 Νηπιαγωγεία, 163 Δημοτικά, 45 Γυμνάσια και 31 Λύκεια

Πλέον, στο δίκτυο λαμβάνουν μέρος 25.000 μαθητές από 850 τμήματα σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την αποδοχή και τη δυναμική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Δίκτυο Myth2Space ανοίγει σήμερα διαύλους επικοινωνίας και γνώσης δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον της εκπαίδευσης.

Θεματικοί άξονες και καινοτόμες δράσεις

Η θεματολογία του Δικτύου βασίζεται στην τριπλή διάσταση της διαστημικής αποστολής –ανθρωπιστική, περιβαλλοντική και επιστημονική–, σε συνάρτηση με τους 4 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (Περιβάλλον, Οικονομία, Προαγωγή της Υγείας, Πολιτισμός).

Την περσινή σχολική χρονιά, τα παιδιά ασχολήθηκαν με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

Διάστημα & Μυθολογία: Διάστημα και ζωή σε άλλους πλανήτες, αστρονομία και ταξίδια στο διάστημα, μύθοι που συνδέονται με το διάστημα, τους πλανήτες και τους αστερισμούς.

Επιστήμη & STEM: Φυσικές επιστήμες, φως, πειράματα, γυναίκες επιστήμονες.

Περιβάλλον & Αειφορία: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, νερό (ποιότητα και επάρκεια), βιοποικιλότητα, 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κοινωνία & Πολιτισμός: Οικολογική συνείδηση και σωματική υγεία, διατροφή, μελέτη θεμάτων με αφορμή λογοτεχνικά βιβλία.

Ανακαλύψτε το Δίκτυο Myth2Space στο https://mythtospace.sites.sch.gr/

