Η Πειραιώς συνεχίζει τη συνεργασία της με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με την υποστήριξη της συναυλίας της Φιλαρμονικής του Μονάχου, στην οποία συμπράττουν δύο χαρισματικές προσωπικότητες της διεθνούς κλασικής μουσικής: ο αρχιμουσικός Αντρές Ορόσκο-Εστράδα και η διακεκριμένη σολίστ του βιολιού Χίλαρι Χαν.

Στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 6 Ιουλίου, η Χίλαρι Χαν θα παίξει το απαιτητικό «Κοντσέρτο για βιολί» του Γιοχάνες Μπραμς, ενώ η περίφημη ορχήστρα του Μονάχου, υπό τη διεύθυνση του Αντρές Ορόσκο - Εστράδα θα ερμηνεύσει τη Συμφωνία «του Νέου Κόσμου» του Αντονίν Ντβόρζακ, έργο-ορόσημο του ρομαντικού ρεπερτορίου.

Η Πειραιώς, με συνέπεια στη δέσμευσή της για την ενίσχυση του Πολιτισμού, στηρίζει και φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ως χορηγός της μοναδικής αυτής συναυλίας στο Ηρώδειο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κύκλου Κλασικής Μουσικής 2025. Η υποστήριξη πολιτιστικών έργων, δημιουργών και καλλιτεχνών, επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο της Τράπεζας στον Πολιτισμό, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς.

Πηγή: skai.gr

