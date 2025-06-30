Επιχορηγήσεις 1.236.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ

Επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 1.236.000 ευρώ, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ/Δράσεων το 2025, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη του έργου των πολιτιστικών φορέων, σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ή την ανάπτυξη πολυθεματικών φεστιβάλ, εκείνων δηλαδή που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία θεματικές δραστηριότητες (π.χ. εικαστικά και χορός, θέατρο και μουσική κ.ά.).

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

«Με το πρόγραμμα "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2025", το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει έμπρακτα τον Σύγχρονο Πολιτισμό σε όλη τη χώρα. Βασική επιδίωξη του είναι η ενίσχυση και ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων/πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Η επιχορήγηση πολυθεματικών φεστιβάλ αποτελεί διαχρονική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού για τη στήριξη της περιφερειακής πολιτιστικής δραστηριότητας και την ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ελλάδας. Μέσω των φεστιβάλ, ενισχύουμε την πρόσβαση στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή νέων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και αναδεικνύουμε το δυναμικό των τοπικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη. Από το 2024, οι επιχορηγήσεις συγκροτούν πλέον τον κορμό του προγράμματος "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ", ενισχύοντας ουσιαστικά την πολιτιστική παραγωγή και την εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε:

«Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πολυθεματικά Φεστιβάλ συνθέτουν έναν πολύχρωμο και συναρπαστικό καμβά, που απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι δράσεις, εκδηλώσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες που εμφορούνται από την έμπνευση των καλλιτεχνών, τη δύναμη των ομάδων και την ανάγκη για έκφραση και επικοινωνία. Το Υπουργείο Πολιτισμού, για μια ακόμα χρονιά, τις στηρίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά, μέσω του προγράμματος "Δημιουργική Ελλάδα" εξασφαλίζοντας τις συνθήκες που χρειάζονται οι δημιουργοί για να εκφραστούν και οι θεσμοί για να συναντήσουν το κοινό τους.Και αυτή η συνάντηση πολιτισμού αναζωογονεί την κοινωνία μας».

Το ΥΠΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της πρόσκλησης, έθεσε τις παραμέτρους, σύμφωνα με τις οποίες αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των φορέων ως εξής:

Η συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες του ΥΠ.ΠΟ.

· Η συνοχή της πρότασης με τη θεματική της πρόσκλησης, το περιεχόμενό της και η καλλιτεχνική της αρτιότητα.

· Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης, ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος σχεδιασμός και ο ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός της.

· Ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός και η επαρκής τεκμηρίωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων.

· Η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης.

· Η συνολική πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα/ομάδας στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, η κουλτούρα συνεργασιών που έχει αναπτύξει και η συμμετοχή του σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. φεστιβάλ, προγράμματα, συνεργασίες κ.ά.).

· Η εξασφάλιση και τυχόν άλλων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης (ιδιωτικών, εθνικών, ευρωπαϊκών πηγών/προγραμμάτων, εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κ.ά.).

· Η συνάφεια και συνοχή των επιμέρους δράσεων στη συνολική στόχευση και παρουσίαση του πολυθεματικού φεστιβάλ/δράσης.

· Η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

· Η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

· Η υλοποίηση των Φεστιβάλ/δράσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, στην περιφέρεια, σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

· Η στόχευση στην ανάπτυξη νέου κοινού αλλά και σε αποκλεισμένες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες - θύματα διακρίσεων, για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό με κατάλληλη σύγχρονη θεματική στόχευση και μέθοδο.

· Η ενίσχυση του προβληματισμού, του διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής του κοινού.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που αξιολόγησε τις προτάσεις αποτελείται από τους :

1. Αντώνιος Σκλεπάρης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, ως συντονιστής.

2. Αναστασία Γκάτζιου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού.

3. Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης Ρώμας), ηθοποιός και σεναριογράφος.

4. Γιάννης Μακρίδης, συνθέτης, μουσικός και μαέστρος.

5. Αλέξης Αλάτσης, σκηνοθέτης και μεταφραστής.

Η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά 264 προτάσεις επιχορήγησης ή/και αιγίδας που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, από 31 Δεκεμβρίου 2024 έως 15 Φεβρουαρίου 2025. Από τις προτάσεις αυτές, 103 εγκρίθηκαν για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας.

Τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν κατόπιν της σχετικής αξιολόγησης για τους φορείς που θα χρηματοδοτηθούν, συνοψίζονται στον πίνακα που δημοσίευσε το ΥΠΠΟ και ο οποίος επισυνάπτεται.

