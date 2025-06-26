Μέσα από την καταστροφή, γνώση χιλιάδων ετών έρχεται και πάλι στην επιφάνεια. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην επίλυση ενός μυστηρίου από την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που αφορά παπύρους από μια βιβλιοθήκη που θάφτηκε όταν εξερράγη ο Βεζούβιος.Τα μυστικά της θάφτηκαν, αλλά δεν εξαφανίστηκαν.

Η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. όχι μόνο εξαφάνισε την Πομπηία, αλλά και την κοντινή πόλη Herculaneum (σημερινό Ερκολάνο).

Βαθιά κάτω από την επιφάνεια, όπου υπήρχε προηγουμένως μια βίλα, αρχαιολόγοι του 18ου αιώνα βρήκαν έναν θησαυρό: 1.800 παπύρους στη μοναδική αρχαία βιβλιοθήκη στον κόσμο που σώζεται ακόμα άθικτη. Οι προσπάθειες να αναγνωστούν ορισμένοι από τους παπύρους κατέληξαν σε στάχτη, εξήγησε στο CBS ο Μπρεντ Σίλς, επιστήμονας υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

«Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι είχαν. Έτσι, ορισμένοι πάπυροι πετάχτηκαν ή κάηκαν και δεν μπορείς να ξανασυναρμολογήσεις από το μηδέν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιλς.

Αλλά χάρη στην τεχνολογία του 21ου αιώνα, οι ειδικοί είναι πλέον σε θέση να εξετάσουν όσους είναι ακόμα άθικτοι.

Αυτή η τεχνολογία περιελάμβανε έναν επιταχυντή σωματιδίων στη Βρετανία. Οι επιστήμονες παρήγαγαν φως που ήταν 10 δισεκατομμύρια φορές φωτεινότερο από τον ήλιο, σαν μια ακτίνα Χ. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση μελανιού, ανεξάρτητα από το πόσο αμυδρό ήταν.

«Σκέφτηκα, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτήν την τεχνολογία για να δεις μη επεμβατικά μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα, γιατί να μην μπορούμε να δούμε τα πάντα μέσα σε ένα τεχνούργημα όπως έναν πάπυρο;» είπε ο Σιλς.

Αποκρυπτογράφηση του πάπυρου

Χρειάζονταν βέβαια ανθρώπους για να αποκρυπτογραφήσουν τι σημαίνουν τα γράμματα. Έτσι, ο Σιλς ξεκίνησε το Vesuvius Challenge, έναν παγκόσμιο διαγωνισμό που προσφέρει χρηματικό έπαθλο 700.000 δολαρίων (598.000 εύρω).

Τρεις φοιτητές νίκησαν εύκολα γράφοντας ιστορία, όντας οι πρώτοι που διάβασαν λέξεις από έναν απανθρακωμένο πάπυρο, σχεδόν 2.000 ετών, που ξετυλίχθηκε εικονικά.

Με εκατοντάδες ακόμη πάπυρους να απομένουν, ο Σιλς ξεκίνησε μια δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

«Με μεθόδους εμπνευσμένες από την τεχνητή νοημοσύνη που θα φέρουν, ξέρετε, νέα αποτελέσματα που δεν έχουμε ονειρευτεί, δεν νομίζω ότι η λέξη ''αναγέννηση'' είναι υπερβολική, το αντίθετο» υπογράμμισε.

Ο Σιλς τόνισε ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότεροι πάπυροι στον Βεζούβιο, καθώς οι αρχαιολόγοι έχουν «ξύσει μόνο την επιφάνεια» της αρχαιολογικής ανακάλυψης.

«Πιστεύω ότι η Βίλα των Παπύρων, η οποία δεν έχει ανασκαφεί πλήρως, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να παράγει περισσότερα βιβλία», είπε. «Πολλά απομένουν να ανακαλύψουμε».

