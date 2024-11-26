Η Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας επανενώνει χειρόγραφο του 13ου αιώνα μετά από αιώνες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF) ανακοίνωσε σήμερα ότι επανένωσε τα δύο μέρη ενός πολύτιμου χειρογράφου στα ελληνικά του 13ου αιώνα, έπειτα από σχεδόν μισή χιλιετία όποτε και είχαν χωριστεί.

Αυτός ο επίλογος κατέστη δυνατός χάρη στο δικαίωμα προτίμησης (προαγορά) του πρώτου μέρους του χειρογράφου, το οποίο πουλήθηκε σε δημοπρασία στις 5 Οκτωβρίου από τον οίκο δημοπρασιών Giraudeau, στην κοινότητα Ζουέ-λε-Τουρ στην κεντρική Γαλλία.

📖@laBnF acquiert un exceptionnel manuscrit grec du XIIIe siècle, permettant ainsi de réunir deux parties d’un même psautier séparées avant le début du XVIIe siècle.



Pour en savoir + : https://t.co/DiMlzvvdR6 pic.twitter.com/VvjXWBvufA — Bibliothèque BnF (@laBnF) November 26, 2024

Πρόκειται για ένα ψαλτήριο - συλλογή ψαλμών - που γράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 13ου αιώνα.

Η BnF περιγράφει σε δελτίο Τύπου ότι πρόκειται για «ένα μικρό χειρόγραφο γραμμένο εξ ολοκλήρου με χρυσή μελάνη και πλούσια διακοσμημένο με πολύχρωμα περιγράμματα και αρχιγράμματα σε χρυσό φόντο».

Το χειρόγραφο αυτό πωλήθηκε έναντι 130.200 ευρώ. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο περιοδικό La Gazette Drouot, οι πωλητές ήταν απόγονοι μιας οικογένειας Γάλλων ευγενών, των Ντεγκρέ ντι Λου.

Η BnF ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα γι' αυτό γιατί κατέχει από τον 19ο αιώνα το δεύτερο μέρος του ίδιου χειρογράφου, κωδικοποιημένο στις συλλογές της με την ονομασία

«Supplément grec 260».

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα δύο χειρόγραφα «χωρίστηκαν πριν από τις αρχές του 17ου αιώνα». Και η εμφάνιση σε δημόσια πώληση του πρώτου μέρους, άγνωστη μέχρι τώρα, αποτέλεσε έκπληξη.

Η άφιξη στη Γαλλία αυτού του χειρογράφου είναι πιθανότατα έργο ενός Γάλλου καρδινάλιου και συμβούλου του Λουδοβίκου ΙΒ', του Ζορζ Αμπουάζ.

Η BnF δηλώνει ότι έχει «μία από τις σημαντικότερες συλλογές ελληνικών χειρογράφων στον κόσμο», με περίπου 5.000 αντίτυπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.