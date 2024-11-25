Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21– Μέρος Ζ’

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας, οι πολιτικοί που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων και η μοίρα των ορφανών παιδιών της Επανάστασης του 1821 εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου, Αριστείδη Χατζή, Δήμητρα Κούκιου και Ιάκωβο Μιχαηλίδη στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Ποιοι ήταν τα παιδιά της Επανάστασης που η μοίρα τους έγραψε μια μοναδική ιστορία πέρα από τον Ατλαντικό; Στην εκπομπή της Κυριακής 24 Νοεμβρίου o Άρης Πορτοσάλτε συζητά με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, για την απίστευτη διαδρομή των ορφανών της Ελληνικής Επανάστασης. Από τα καμένα χωριά και τα πεδία μάχης του 1821, μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έλαβαν εξαιρετική εκπαίδευση και έγιναν πρωτοπόροι σε διάφορους τομείς. Μια ιστορία που συνδέει τη θυσία του Αγώνα με τη διαχρονική επιρροή της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

