Την προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου στο Γεωργικό-Ξινονέρι Καρδίτσας, ενός από τα καλύτερα διατηρημένα ταφικά μνημεία της Μυκηναϊκής περιόδου στη Θεσσαλία, δρομολογεί το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο θολωτός Μυκηναϊκός τάφος Γεωργικού-Ξινονερίου βρίσκεται στη θέση «Κούφια Ράχη», σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων περίπου από την Καρδίτσα, χρονολογείται στα 1400 π.Χ και είναι από τα λίγα μυκηναϊκά ταφικά μνημεία που έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που σώζονται σε τόσο καλή κατάσταση διατήρηση

Κατά τη σταδιακή απομάκρυνση των λίθων βρέθηκε πληθώρα μικρών αντικειμένων, πήλινων και μεταλλικών, που οδήγησαν στο συμπέρασμα της χρήσης του χώρου, σε μεταγενέστερες εποχές, ως «Ιερού των προγόνων».

Φωτορεαλιστική απεικόνιση της πρόσβασης και της εισόδου στο ταφικό μνημείο

Τα έργα προστασίας και διαμόρφωσης του τάφου συνοδεύονται από επεμβάσεις για τη στερέωση των πρανών, το φωτισμό ανάδειξης του μνημείου και των διαδρομών επισκεπτών.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, οι προβλεπόμενες επεμβάσεις αναπτύσσονται γύρω από δύο βασικούς άξονες: 1. Τις διαδρομές των επισκεπτών, και 2. Τον σχεδιασμό βοηθητικών κτισμάτων (φυλάκιο, αποθήκη, WC) για την εξυπηρέτηση του κοινού και του προσωπικού.

Με τις δρομολογούμενες επεμβάσεις, το μνημείο προστατεύεται και αναδεικνύεται και καθίσταται επισκέψιμο από όλες τις ομάδες κοινού.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν το εσωτερικό του μνημείου και να περιηγηθούν στον περιβάλλοντα χώρο ενώ για τα άτομα με δυσκολία πρόσβασης στο εσωτερικό, προβλέπεται περιήγηση στο χώρο μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.