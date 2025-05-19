Την επιστροφή του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, χαιρέτισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Τεχνόπολη, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του θεάτρου, το Φεστιβάλ επιστρέφει στον Λόφο από τις 28 Μαΐου για τέσσερις παραστάσεις, που απευθύνονται κυρίως σε νεανικό κοινό.

Το πρόγραμμα του Λυκαβηττού περιλαμβάνει τέσσερις βραδιές με 23 καλλιτέχνες, διαμορφώνοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό τοπίο. Η επιστροφή του φεστιβάλ στο εμβληματικό θέατρο φιλοδοξεί να αναβιώσει αξέχαστες συναυλιακές στιγμές και να εμπνεύσει ένα νεότερο κοινό, μέσα από σύγχρονες μουσικές εκφράσεις, από την electronica και την ambient, μέχρι το afro-greek hip-hop και την avant-garde pop.

Στις 28 Μαΐου η ελληνική nu jazz συναντά την αφρικανική διασπορά σε μια εκρηκτική μουσική βραδιά, σε επιμέλεια MC Yinka. Μαζί του οι Ζερόμ Καλούτα, Idra Kayne, Ladele, Urban Lynx (γνωστοί ως MC Yinka και MC Dash), Άγγελος Αγγέλου και Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, σε ένα ταξίδι όπου η hip-hop συναντά τη σύγχρονη αφρο-ελληνική δημιουργία.

Στις 29 Μαΐου οι Spiritualized, ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων ετών, ανεβαίνουν στη σκηνή με τον διαχρονικό, ψυχεδελικό ήχο τους.

Στις 31 Μαΐου η Arca, μία από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Opening act η Εβίτα Μάντζι.

Την 1η Ιουνίου η Nalyssa Green προσκαλεί τις φίλες και τους φίλους της σε μια γιορτινή βραδιά, γεμάτη από δικά της τραγούδια, αλλά και των καλεσμένων της.

