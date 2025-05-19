Ο Μάγος του Οζ γίνεται 125 ετών

Πριν από 125 χρόνια δημοσιεύτηκε το μυθιστόρημα «The Wonderful Wizard of Oz», που εδώ και πάνω από έναν αιώνα ασκεί τεράστια επιρροή στην ποπ κουλτούρα.Από το 1900, όταν και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, μέχρι και σήμερα, 125 χρόνια αργότερα, το μυθιστόρημα «The Wonderful Wizard of Oz» του Λύμαν Φρανκ Μπάουμ αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες ιστορίες της ποπ κουλτούρας.

Η εγκυκλοπαίδεια Britannica χαρακτηρίζει τον «Μάγο του Οζ» ως ένα «σύγχρονο παραμύθι με έντονα αμερικανικό υπόβαθρο», ενώ κρίνει πως η Ντόροθι θα μπορούσε να θεωρηθεί μία από τις πρώτες φεμινιστικές ηρωίδες της παιδικής λογοτεχνίας.

Με εκατοντάδες διασκευές και αναφορές στο σινεμά, το θέατρο και την ποπ μουσική το μόνο βέβαιο είναι πως η μαγική χώρα του Οζ και οι κάτοικοί της αποτελούν εδώ και δεκαετίες σύμβολα της ποπ κουλτούρας. Ενδεχομένως όμως ο «Μάγος του Οζ» να μην είχε ποτέ τον αντίκτυπο αυτό, χωρίς την κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος το 1939 με την 16χρονη τότε Τζούντι Γκάρλαντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε μία κοινή αντιπροσωπευτική έρευνα του National Endowment for the Arts και του Recording Industry Association of America το 2001 η μελαγχολική ερμηνεία της στο «Somewhere Over the Rainbow» ψηφίστηκε ως το «σπουδαιότερο τραγούδι του 20ού αιώνα».

Μία πρωτοποριακή ταινία

Οι παραγωγοί της ταινίας του 1939 μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις τεχνολογικές εξελίξεις και την καλλιτεχνική ελευθερία, προκειμένου να κεντρίσουν ακόμη περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο βιβλίο του Λύμαν Φρανκ Μπάουμ για παράδειγμα τα μαγικά παπούτσια της Ντόροθι ήταν ασημένια. Στην κινηματογραφική εκδοχή του 1939 ωστόσο η Ντόροθι φορούσε κόκκινα ρουμπινί παπούτσια, ώστε να γράφουν όσο το δυνατόν καλύτερα στο τεχνικόλορ. Μάλιστα, ένα ζευγάρι από τα παπούτσια που φορούσε η Γκάρλαντ στην ταινία κλάπηκε το 2005 από ένα μουσείο στη Μινεσότα – και βρέθηκε έπειτα από πολλά χρόνια, το 2018, από το FBI. Το 2024 πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 28 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης, σε μία εποχή χωρίς CGI (Εικόνες που παράγονται από υπολογιστή) και τεχνητή νοημοσύνη οι παραγωγοί της ταινίας έπρεπε να σκαρφιστούν διάφορα τεχνάσματα για τα ειδικά εφέ. Για να απεικονίσουν το άλογο που άλλαζε χρώματα για παράδειγμα υπήρχαν στο πλατό τέσσερα άλογα, τα οποία χρωματίστηκαν με σκόνη ζελατίνης και χρωστικές τροφίμων.

Μέχρι σήμερα πάντως υπάρχουν και κάποια ανοιχτά ερωτήματα γύρω από την ταινία – όπως για παράδειγμα το τι χρώμα ήταν το φόρεμα της Ντόροθι. Σύμφωνα με ορισμένα διαδικτυακά fan-pages το φόρεμα της πρωταγωνίστριας δεν ήταν στην πραγματικότητα μπλε-λευκό, όπως φαινόταν στην ταινία, αλλά μπλε και ανοιχτό ροζ. Το ροζ φέρεται να επιλέχθηκε επειδή τονίζεται προφανώς καλύτερα υπό τον έντονο φωτισμό της ταινίας.

Πολλές διαφορετικές διασκευές

Από την ημέρα που κυκλοφόρησε, «Ο Μάγος του Οζ» έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για δεκάδες καλλιτεχνικά έργα.

Στο τραγούδι του «Goodbye Yellow Brick Road» (1973) για παράδειγμα ο Έλτον Τζον περιγράφει σκηνές από τη χώρα του Οζ, προκειμένου να συμβολίσει μέσω αυτών τη δίψα για μία πιο απλή ζωή, ενώ το μιούζικαλ «The Wiz» (1978) ήταν μία διασκευή μιούζικαλ με μαύρους μουσικούς, όπως την Νταϊάνα Ρος στον ρόλο της Ντόροθι, αλλά και τον τότε 20χρονο Μάικλ Τζάκσον στον ρόλο του Σκιάχτρου. Και ας μην ξεχνάμε φυσικά και το «Wicked» του 2003, το οποίο επέστρεψε φέτος στους κινηματογράφους σε μία νέα διασκευή με πρωταγωνίστριες τη Σίνθια Ερίβο και την Αριάνα Γκράντε.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

