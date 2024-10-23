Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21 – Μέρος Β’

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας και οι πολιτικοί, που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου και Αριστείδη Χατζή, στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 20 Οκτωβρίου στο δεύτερο μέρος του ιστορικού ντοκιμαντέρ καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε, ο κ. Θανάσης Χρήστου, καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, αναδεικνύει τις ηγετικές μορφές και τις μάχες που σημάδεψαν την Ελληνική Επανάσταση και τη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Παπαφλέσσας ξεχωρίζουν ως καθοδηγητές του αγώνα, ενώ συζητούνται οι ενδοεπαναστατικές συγκρούσεις και οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έθεσαν σε δοκιμασία την ενότητα.

Μέσα από τις αφηγήσεις, αποκαλύπτονται οι θυσίες και στρατηγικές που θεμελίωσαν την ελευθερία και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Μην χάσετε το τρίτο μέρος του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

