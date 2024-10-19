Μπάρι Ντίλερ: Κυκλοφορούν τον Μάιο τα απομνημονεύματα του Αμερικανού μεγιστάνα

Ο Μπάρι Ντίλερ θα αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν τον Μάιο. Στο βιβλίο με τίτλο «Who Knew» ο Αμερικανός μεγιστάνας των ΜΜΕ θα αποκαλύψει τόσο τον προσωπικό όσο και τον επαγγελματικό του κόσμο.

«Το βιβλίο του Μπάρι Ντίλερ έχει να κάνει με πολλά περισσότερα από τις επιχειρήσεις. Είναι μια εξαιρετικά ειλικρινής και διασκεδαστική αφήγηση της προσωπικής του διαδρομής, μια ασυνήθιστη ιστορία αγάπης και μια συναρπαστική περιήγηση στη βιομηχανία του θεάματος και των ψηφιακών μέσων» αναφέρει ο Τζόναθαν Καρπ, διευθύνων σύμβουλος του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster από τον οποίο θα κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα.

«Οι αναγνώστες γνωρίζουν πότε ένας συγγραφέας λέει την αλήθεια και το "Who Knew" είναι απολαυστικά ειλικρινές σε κάθε σελίδα, πέρα από το ότι είναι γεμάτο πληροφορίες για τη ζωή μας στην εργασία» προσθέτει.

Η καριέρα του Μπάρι Ντίλερ ξεκίνησε στην αίθουσα διαλογής αλληλογραφίας του πρακτορείου ταλέντων The William Morris Agency (WMA) με έδρα το Χόλιγουντ, σύμφωνα με το THR.

Εφηύρε τις ταινίες αποκλειστικά για την τηλεόραση με τη σειρά ABC Movie of the Week σε ηλικία μόλις 27 ετών και έγινε διευθύνων σύμβουλος της Paramount Pictures στα 32. Σε ηλικία 44 ετών ξεκινήσει το τέταρτο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ, το Fox και επέβλεπε την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Saturday Night Fever, Raiders of the Lost Ark, The Simpsons και Married… With Children. Αργότερα, ο Ντίλερ αγόρασε το Home Shopping Network και ίδρυσε την IAC, η οποία αναπτύχθηκε σε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που, σε διάφορες περιόδους, περιλάμβανε τα Expedia, Tinder και Match.com. Παραμένει πρόεδρος της IAC.

Ο Μπάρι Ντίλερ είναι παντρεμένος με το είδωλο της μόδας, τη σχεδιάστρια Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ από το 2001, παρά τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης για δεκαετίες σχετικά με τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της σχέσης τους. «Κατά καιρούς ήμασταν χωρισμένοι, μερικές φορές ήμασταν μόνο φίλοι, μερικές φορές ήμασταν εραστές, μερικές φορές είμαστε σύζυγοι, αυτή είναι η ζωή μας» έχει δηλώσει σε συνέντευξή του.

Για το εξώφυλλο των απομνημονευμάτων έχει επιλεγεί ένα πορτρέτο του Ντίλερ από τη διάσημη φωτογράφο, Άνι Λίμποβιτς.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαϊου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.