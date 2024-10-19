Ο Geralt of Rivia επιτρέφει: Κυκλοφορεί νέο βιβλίο την 1η Δεκεμβρίου στην Πολωνία

Ο Geralt της Rivia επιτρέφει δυναμικά. Ο Πολωνός συγγραφέας Andrzej Sapkowski ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου για τον μάγο/ πολεμιστή Geralt την 1η Δεκεμβρίου 2024.



Οι Πολωνοί θα είναι οι πρώτοι που θα γνωρίσουν τη νέα πολυαναμενόμενη νέα δουλειά του Sapkowski, ενώ σε άλλες χώρες το πιθανό μπεστ σέλερ θα κυκλοφορήσει αργότερα.



Είναι γνωστό ότι το βιβλίο θα μιλάει για τον Geralt, αλλά δεν θα είναι μέρος του κύριου έπους.



Ο τίτλος του βιβλίου παραμένει έως στιγμής μυστικός, μετά από επιμονή του εκδότη.



Τον Geralt έχουμε γνωρίσει ακόμα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Netflix με πρωταγωνιστή τον Χένρι Κάβιλ (στην καινούργια σεζόν τον διαδέχθηκε ο Λίαμ Χέμσγουορθ) αλλά και από τα RPG παιχνίδια της CD Project που έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Πηγή: skai.gr

