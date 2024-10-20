Φρανκφούρτη: Βραβείο Ειρήνης στη συγγραφέα Αν Άπλμπαουμ

Η Αμερικανίδα ιστορικός εξετάζει αυταρχικά πολιτικά συστήματα και προειδοποιεί για τη ρωσική επεκτατική πολιτική. Τιμάται σήμερα με το Βραβείο Ειρήνης των Γερμανών εκδοτών.Η Αν Άπλμπαουμ (Anne Applebaum) είναι περιζήτητη συνομιλήτρια. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι της απονέμεται σήμερα το Βραβείο Ειρήνης 2024 της Ομοσπονδίας Γερμανών Εκδοτών, με το οποίο πέφτει η αυλαία της φετινής Έκθεσης Βιβλίου στην Φρανκφούρτη. Ένας ακόμα λόγος είναι η κυκλοφορία και στα γερμανικά του νέου της βιβλίου "Autocracy Inc.", στο οποίο προειδοποιεί για μια απόλυτα ρεαλιστική απειλή τις δημοκρατικές χώρες. Οι αυταρχικοί ηγέτες, γράφει η Αν Άπλμπαουμ, καθοδηγούνται από εξαιρετικά καλά οργανωμένα δίκτυα με κύριο στόχο την υπονόμευση της δημοκρατίας. Είναι το "Autocracy Inc." το ιδανικό βιβλίο σε χαλεπούς καιρούς; Τα δικαιώματα έχουν πάντως ήδη πωληθεί σε περισσότερες από 20 χώρες.



Εδώ και πολλά χρόνια, η Αν Άπλμπαουμ θεωρείται διεθνώς από τις σημαντικότερες αναλύτριες της πολιτικής του ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και συνακόλουθα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και ιστορικός προειδοποιεί χρόνια τώρα για τις εδαφικές «ορέξεις» του ρώσου προέδρου. Είναι συγγραφέας αρκετών έργων για τη Σοβιετική Ένωση, τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: "Ο Κόκκινος Λιμός", "Σιδηρούν Παραπέτασμα"και "Η σαγήνη του απολυταρχισμού". (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια)



Συναντάμε την Άπλμπαουμ στη Φρανκφούρτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει στην Deutsche Welle, θα τελειώσει μόνο όταν ο πρόεδρος Πούτιν αναγνωρίσει την κυριαρχία της Ουκρανίας ή όταν ρωσικές δυνάμεις, στη ίδια του τη χώρα, στραφούν εναντίον του. Η Αν Άπλμπαουμ θεωρεί ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις για μια τέτοια εξέλιξη. Μια διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία δεν αποτελεί προς το παρόν επιλογή, εκτιμά. Σύμφωνα με την Αμερικανίδα ιστορικό, όποιος ποντάρει σε μια διπλωματική λύση και ως εκ τούτου απορρίπτει περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας κάνει μεγάλο λάθος, θεωρεί η Αν Άπλμπαουμ.

«Δημοκράτες, ενωθείτε!» ζητά στο νέο της βιβλίο

Η Αν Άπλμπαουμ γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον το 1964 από εβραίους γονείς. Σπούδασε ρωσική ιστορία και λογοτεχνία στο Yale και διεθνείς σχέσεις στο London School of Economics. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα το 1988 ως ανταποκρίτρια στην Πολωνία.



Είναι παντρεμένη με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Εδώ και καιρό η κριτική της ματιά δεν στρέφεται μόνο στην ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην άνοδο των εχθρών της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο: του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ, όπως και στο ιρανικό καθεστώς, στην Κίνα και στην Τουρκία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για λαϊκιστές, εκτιμά η αμερικανίδα συγγραφέας.



Στην ανάλυσή της η Αν Άπλμπαουμ επισημαίνει ότι πρόκειται για μια αυταρχική ανίερη συμμαχία, η οποία αποτελείται από δίκτυα που συνεργάζονται παρασκηνιακά: οικονομικά, τεχνολογικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Η ίδια είναι αποφασισμένη να προωθήσει μια εναλλακτική τάξη πραγμάτων. Είναι καιρός τα δημοκρατικά κράτη να αντιδράσουν από κοινού: ενάντια στην παραπληροφόρηση και τις αδιαφανείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. «Δημοκράτες, ενωθείτε!» ζητά μέσα από το νέο της βιβλίο.

Συμβολή στην υπεράσπιση δημοκρατίας και ειρήνης

«Σε μια εποχή που τα δημοκρατικά κεκτημένα και οι αξίες βρίσκονται σε υποχώρηση και δέχονται συνεχώς επιθέσεις, το έργο της αποτελεί εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ειρήνης», παρατηρεί η κριτική επιτροπή του Βραβείου Ειρήνης των Γερμανών Εκδοτών αιτιολογώντας την απονομή της κορυφαίας διάκρισης. Η ρωσίδα πολιτισμολόγος Ιρίνα Σερμπάκοβα θα εκφωνήσει την πανηγυρική ομιλία. Στην DW δηλώνει: «Η Αν Άπλμπαουμ έχει σημαντικό διαφωτιστικό ρόλο».



Το Βραβείο Ειρήνης της Ομοσπονδίας Γερμανών Εκδοτών, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 25.000 ευρώ, απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1950 και θεωρείται μια από τις κορυφαίες διακρίσεις στη Γερμανία. Με το βραβείο τιμώνται προσωπικότητες που συνέβαλαν με το έργο τους στην κατανόηση μεταξύ λαών και πολιτισμών.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

