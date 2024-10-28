«Ο Μικρός Πρίγκιπας»: Σπάνιο αντίγραφο του βιβλίου πωλείται 1,25 εκ. δολ.

Σπάνιο δακτυλογραφημένο κείμενο του βιβλίου «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ πρόκειται να διατεθεί προς πώληση έναντι 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το δακτυλογραφημένο αντίγραφο της ιστορίας που γράφτηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ ο συγγραφέας της ήταν εξόριστος από την κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία τη δεκαετία του 1940 είναι ένα από τα τρία που είναι γνωστό ότι υπάρχουν.

Πηγή: skai.gr

