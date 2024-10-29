Νέα Υόρκη: Αγνωστο βαλς του Σοπέν βρέθηκε στην αποθήκη βιβλιοθήκης

Περισσότερα από 175 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Φρεντερίκ Σοπέν κάνει ακόμη τον κόσμο να χορεύει: ένα άγνωστο βαλς του Πολωνού συνθέτη βρέθηκε τυχαία στις αποθήκες της Βιβλιοθήκης-Μουσείου Μόργκαν της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Η παρτιτούρα, που έγραφε επάνω «Βαλς» στα γαλλικά, ανακαλύφθηκε από έναν συντηρητή την περασμένη άνοιξη.

«Αναρωτήθηκα: Τι συμβαίνει εδώ; Τι θα μπορούσε να είναι αυτό;» εξήγησε ο συντηρητής Ρόμπινσον Μακλίλαν, προσθέτοντας ότι «δεν αναγνώρισε τη μουσική».

Στην αρχή δεν ήταν βέβαιος ότι το βαλς αυτό αποτελούσε πράγματι σύνθεση του Σοπέν. Τράβηξε φωτογραφία την παρτιτούρα και έπαιξε το κομμάτι στο πιάνο που είχε στο σπίτι του. Στη συνέχεια συμβουλεύτηκε έναν ειδικό από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας και η Βιβλιοθήκη Μόργκαν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βαλς είναι αυθεντικό, αφού εξετάστηκαν το μελάνι που χρησιμοποιήθηκε και το χαρτί στο οποίο γράφτηκε.

Η καλλιγραφία αντιστοιχούσε σε εκείνη του Σοπέν, όπως για παράδειγμα ένα κλειδί του φα και κάποια ορνιθοσκαλίσματα, χαρακτηριστικά του ιδιοφυούς συνθέτη ο οποίος πέθανε στη Γαλλία το 1849.

«Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι για τα συμπεράσματά μας», είπε ο Ρόμπινσον Μακλίλαν στην εφημερίδα.

Σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη Μόργκαν, το κομμάτι χρονολογείται μεταξύ 1830-35, όταν ο Σοπέν ήταν γύρω στα 20-25.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

