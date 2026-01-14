Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ τον 19ο αιώνα

Πώς βρέθηκε ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος Α’ στον βασιλικό θρόνο της Ελλάδας; Ποιες διεθνείς ισορροπίες και πολιτικοί συσχετισμοί καθόρισαν την επιλογή του και ποιο ήταν το πολιτικό και οικονομικό τοπίο που είχε μπροστά της η νέα βασιλεία;

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, οι ιστορικοί Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Κώστας Σταματόπουλος φωτίζουν την αρχή της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η πολιτική ζωή της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.



Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.