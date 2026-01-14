Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ τον 19ο αιώνα

Πώς βρέθηκε ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος Α’ στον βασιλικό θρόνο της Ελλάδας; Ποιες διεθνείς ισορροπίες και πολιτικοί συσχετισμοί καθόρισαν την επιλογή του και ποιο ήταν το πολιτικό και οικονομικό τοπίο που είχε μπροστά της η νέα βασιλεία;
Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, οι ιστορικοί Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Κώστας Σταματόπουλος φωτίζουν την αρχή της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η πολιτική ζωή της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή
