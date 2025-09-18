Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η πολιορκία των Πλαταιών από τους Σπαρτιάτες

Ο Θεοδόσης Τάσιος, καθηγητής του Πολυτεχνείου και ιστορικός, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ανασύρει από τον Θουκυδίδη την πολιορκία των Πλαταιών το 429 π.Χ. Οι Πλαταιές, προμαχώνας και σύμμαχος των Αθηνών, βρέθηκαν περικυκλωμένες από τη στρατιωτική μηχανή των Σπαρτιατών· μια δύναμη με πολιορκητικές μηχανές, τεχνικά μέσα και αριθμητική υπεροχή.

Κι όμως, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν η ισχύς των πολιορκητών, αλλά το ήθος και η δημιουργικότητα των πολιορκημένων.

Με στοές, αντί-οχυρώματα και επινοητικά τεχνάσματα κράτησαν ζωντανή την πόλη τους. Και σε μια χειμωνιάτικη νύχτα, μέσα σε βροχή και κεραυνούς, 220 Πλαταιείς τόλμησαν την ύστατη πράξη: την έξοδο.

Πηγή: skai.gr

