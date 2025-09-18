Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος και πολιτισμού στην Πλάκα, ο Νίκος Αλιάγας παρουσιάζει το φωτογραφικό του έργο, με τίτλο «Η δοκιμασία του χρόνου», στο πλαίσιο του νέου κύκλου δράσεων του ΑΙΝΟΥ. Τόποι, πρόσωπα και τοπία ανοίγουν έναν διάλογο με την ανθρώπινη ύπαρξη, τον χρόνο και τον χώρο μέσα από τον φακό του, με το συναίσθημα και την ειλικρίνεια να γίνονται μέσο επικοινωνίας με τον θεατή.

Είναι μια σειρά φωτογραφιών τπου περιλαμβάνει ασπρόμαυρες εικόνες μεγάλων διαστάσεων, με επίκεντρο το πέρασμα του χρόνου στην ανθρώπινη ύπαρξη. Για την επιλογή του ασπρόμαυρου στις φωτογραφίες του ο ίδιος λέει: «Η ζωή είναι χρώμα, αλλά το ασπρόμαυρο είναι πιο ρεαλιστικό».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα γαλλικά και εγκαινιάζει τον κύκλο εκδηλώσεων Πνοή Τέχνης (Souffle d’art), που σχεδιάστηκε από τη Βερονίκ Μάγκνες και τη Νίκη Τσιρώνη και υλοποιείται από την Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κύκλος αυτός έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε ζητήματα περιβάλλοντος και πολιτισμού μέσα από το έργο σημαντικών δημιουργών.

Το ιστορικό νεοκλασικό κτήριο, όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση του Νίκου Αλιάγα βρίσκεται στον αρχαιότερο επώνυμο γνωστό δρόμο της Ευρώπης, στην οδό Τριπόδων 28, στην Πλάκα.

