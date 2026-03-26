Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Μεγάλη Ιδέα, ο αλύτρωτος Ελληνισμός, και το «μικρό βασίλειο»

Το βασίλειο του Όθωνα ξεκινά σαν «ειρκτή», με σύνορα ασφυκτικά, που αφήνουν έξω μεγάλο μέρος του ελληνισμού.

Μέσα σε αυτή την αντίφαση γεννιέται και σταθεροποιείται η Μεγάλη Ιδέα ως γλώσσα λύτρωσης, ως πολιτικό πρόγραμμα ενότητας, αλλά και ως διαρκές μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στο «τί είναι» και στο «τί θα έπρεπε να γίνει».

Μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον καθηγητή Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Ε.Κ.Π.Α. Σπυρίδωνα Πλουμίδη, παρακολουθούμε πώς η Μεγάλη Ιδέα οργανώνει την πολιτική ζωή του 19ου αιώνα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

